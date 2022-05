Grave incidente in un parco a Villa Verucchio, frazione di Verucchio, cittadina in provincia di Rimini, in Romagna. Un ragazzo 11enne cade dall’altalena, dopo che gli amici lo hanno spinto troppo forte in un parco giochi. I compagni scappano dopo l’incidente, lasciandolo solo. I medici dicono che le sue condizioni sono gravi.

Fonte foto da Pixabay

L’incidente drammatico ha avuto luogo durante un gioco finito male in un parco di Villa Verucchio, vicino alla scuola media Pazzini di via Primo Levi, frequentata dal ragazzino vittima della caduta. Era insieme ad alcuni amici e stavano giocando nel parco.

Gli amici lo avrebbero spinto troppo forte mentre si dondolava sull’altalena del parco sulla quale era seduto. Per la troppa forza, l’adolescente ha fatto un volo in avanti, cadendo con la faccia a terra e riportando ferite davvero molto gravi.

Dopo l’incidente gli amici sono scappati via, mentre i soccorritori, subito chiamati, hanno prestato le prime cure al giovane. Le sue condizioni di salute sono apparse subito molto gravi e così i soccorritori hanno fatto intervenire anche l’eliambulanza da Ravenna.

Il ragazzo di 11 anni è stato poi trasportato all’ospedale di Cesena. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri, che hanno fatto tutti gli accertamenti del caso per valutare eventuali responsabilità. Alcuni testimoni hanno raccontato che il ragazzo giocavo con amici poco più grandi, quando è caduto in seguito a spinte troppo forti.

11enne cade dall’altalena, l’impatto a terra dopo la caduta è stato molto violento

I medici dell’ospedale Bufalini di Cesena parlano di condizioni davvero gravi. Nella caduta dall’altalena il ragazzino ha riportato un trauma cranico e un trauma facciale.

Fonte foto da Pixabay

L’impatto dopo la caduta è stato molto forte. I testimoni hanno raccontato che è caduto, dopo un volo dal seggiolino in avanti, con la faccia sull’erba. Il gruppo di amici che era con lui si è allontanato e su questo i Carabinieri stanno indagando.