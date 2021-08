È stata eseguita nella giornata di giovedì 5 agosto l’autopsia sul corpo del piccolo Liam Silim, il bimbo di 10 mesi trovato senza vita nel suo lettino dai suoi genitori. Gli inquirenti ora sono in attesa dei risultati e il medico legale ha a disposizione 90 giorni prima di dover consegnare la relazione completa.

Un episodio drammatico, che ha spezzato i cuori di tante persone, ma soprattutto dei suoi familiari. La mamma e il papà hanno deciso di presentare un esposto ai carabinieri per far luce sulla vicenda.

Secondo le informazioni diffuse dopo l’esame autoptico eseguito dalla dottoressa Donatella Fedeli, sembrerebbe che non siano emerse evidenze macroscopiche o patologie che avrebbero potuto provocare il decesso.

Per questo prima di dare delle risposte concrete bisognerà aspettare i risultati degli esami microscopici e i 90 giorni previsti per la relazione completa.

L’ipotesi che hanno preso in considerazione gli inquirenti e che sembra essere la più plausibile, è quella della SIDS, la cosiddetta sindrome della morte in culla. Tuttavia, sono ancora in attesa di capire bene la verità su questa perdita tragica.

I genitori vogliono che sia fatta chiarezza. Proprio per questo hanno deciso di presentare un esposto ai carabinieri ed ora la stessa magistratura ha preso in carico il caso.

La tragica morte del piccolo Liam Silim

La tragica morte di questo bimbo di soli 10 mesi è avvenuta nella mattinata di martedì 3 agosto. Era nella sua abitazione nella periferia di Cesena e stava facendo un riposino.

È stato proprio il padre a trovarlo senza vita nel suo lettino. I due genitori si sono presto resi conto della gravità della vicenda ed hanno lanciato in fretta l’allarme ai sanitari.

I medici sono arrivati nell’abitazione in pochi minuti ed hanno avviato tutte le manovre di rianimazione. Con la speranza di poter aiutare il piccolo, lo hanno trasportato anche all’ospedale Bufalini, ma i sanitari che erano nella struttura sanitaria, non hanno potuto far nulla per salvarlo. Hanno potuto solo constatare il suo tragico decesso.