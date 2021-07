Per il 12enne non c'è stato niente da fare

Tragedia in provincia di Palermo, dove un ragazzino 12enne muore sul campo da calcio sul colpo, durante una partita da calcetto che stava disputando a Carini insieme ad alcuni suoi coetanei. All’improvviso la porta di calcetto, che non era ben fissata al terreno, si è rovesciata e ha colpito in pieno il povero ragazzo, che è morto sul colpo. A nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori di salvargli la vita.

Il bambino stava giocando nel campetto di calcio che si trova in via Aldo Moro a Carini, un comune in provincia di Palermo. Giocava insieme ad alcuni amici, quando all’improvviso si è consumata una tragedia davvero terribile.

La porta del campetto non era fissata a terra ed è crollata addosso al povero ragazzino, travolgendolo. Il colpo alla testa è risultato fatale. Anche se i soccorritori sono subito intervenuti per prestare i primi aiuti, per il povero 12enne non c’è stato nulla da fare.

Alcuni giornali locali spiegano che il telaio della porta sarebbe caduto colpendo alla testa con molta violenza il bambino, che è caduto al suolo. I Carabinieri, subito intervenuti sul luogo per effettuare i rilievi del caso e ricostruire le dinamiche dell’incidente, hanno raccolto le testimonianze dei compagni di gioco.

Gli altri ragazzini hanno assistito alla scena impotenti, senza poter far nulla per evitare la tragedia e aiutare l’amico, che è praticamente morto sul colpo. Subito sul posto sono anche arrivati i famigliari increduli di fronte alla morte del loro piccolo.

12enne muore sul campo da calcio: la porta non era fissata?

Carabinieri e Polizia municipale stanno cercando di approfondire la questione, per capire se il campo fosse stato allestito dai ragazzi o se si trattasse di una struttura abbandonata.

Il Pubblico Ministero dovrà anche decidere se effettuare o meno l’autopsia sul corpo del bambino morto a soli 12 anni, per un incidente che forse si sarebbe potuto evitare con qualche attenzione in più e con il rispetto delle regole.