13enne morto a scuola: le parole strazianti e il racconto della preside

Un 13enne ha perso la vita dopo l’ora di educazione fisica, davanti agli occhi dei suoi compagni di classe. Domenico Mazzeo si è accasciato all’improvviso, gli amici sono corsi a chiamare l’insegnate, che a sua volta ha chiamato l’ambulanza. Purtroppo nessuno ha potuto fare nulla.

Gli operatori sanitari del 118, raggiunta la struttura scolastica, hanno provato a rianimarlo, senza successo. Sono stati costretti a dichiarare il decesso del 13enne.

La dirigente scolastica ha espresso il suo dolore e cercato di raccontare cosa è accaduto nella sua scuola. Sono tutti sconvolti per la perdita di Domenico Mazzeo:

Era l’ultima mezz’ora di scuola. L’insegnante ha accompagnato i ragazzi nel cortile. Suddivisi in tre gruppi si lanciavano la palla. Domenico aveva già tirato e stava osservando i suoi compagni di classe quando all’improvviso si è accasciato al suolo. In un primo momento i compagni pensavano si trattasse di uno scherzo, ma poi tutti hanno capito la gravità della situazione.

Ogni tentativo di rianimare il 13enne è stato inutile

In quel momento tutti si sono resi conto che il 13enne non respirava più. L’insegnate di educazione fisica e una bidella hanno cercato di rianimarlo con il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca, senza successo. Nel frattempo, gli operatori sanitari del 118 hanno raggiunto la scuola. ma anche i loro tentativi sono stati vani. Il cuore del ragazzo non ha più ripreso a battere.

È stato straziante. Li conosco tutti i miei alunni. Siamo una comunità piccola ma molto coesa. E oggi tutti noi proviamo un dolore profondo, immenso. Un dolore devastante.

Le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda. L’autopsia sarà fondamentale per stabilire l’esatta causa del decesso dello studente. Il Primo cittadino, in segno di lutto e rispetto, ha chiuso tutte le scuole di ogni ordine e grado e annullato tutti gli eventi per le festività natalizie, compreso il Capodanno in piazza. Le parole del Sindaco: