Tragedia a Palermo: 13enne muore in ospedale dopo essere arrivata al pronto soccorso dell’ospedale siciliano già in coma. I medici del reparto di Terapia Intensiva hanno tentato di tutto per rianimare la giovane ragazzina, che soffriva di epilessia. Ma purtroppo non c’è stato niente da fare. I genitori hanno già disposto per la donazione degli organi, mentre oggi verrà eseguita l’autopsia sul suo corpo.

Una ragazzina di soli 13 anni, affetta da epilessia, è morta il 17 novembre 2021 presso l’Ospedale dei Bambini di Palermo, in Sicilia. Purtroppo la piccola è arrivata alle ore 21 di lunedì scorso in pronto soccorso in condizioni disperate, come si legge in una nota dell’ospedale.

La piccola è giunta al pronto soccorso pediatrico lunedì intorno alle 21 in stato di coma dal Servizio 118 dopo avere ripreso il regolare battito cardiaco a seguito di defibrillazione. Già in pronto soccorso le condizioni sono apparse subito disperate e vani sono stati i tentativi di rianimazione condotti in Terapia intensiva pediatrica.

Secondo quanto ricostruito dai medici, il reparto ha fatto di tutto per salvare la vita alla giovane ragazza. Ma alla fine ha dovuto arrendersi, dichiarando la morte cerebrale della ragazzina, morta a soli 13 anni.

È già stata disposta l’autopsia sul corpo della giovane, prevista nella giornata di oggi presso il Policlinico della città siciliana. Solo così si potranno capire le reali condizioni di salute della ragazzina e le cause che ne hanno provocato il decesso.

13enne muore in ospedale, i genitori donano gli organi

Ieri il collegio medico-legale ha dichiarato la morte cerebrale e i genitori hanno acconsentito al prelievo di organi che i medici hanno eseguito stamani. Una équipe dell’Ismett ha eseguito il prelievo dei polmoni e una del Bambino Gesù di Roma quello di fegato e reni.

Tutta la comunità si stringe alla famiglia.