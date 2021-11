È stata eseguita nella giornata di mercoledì 10 novembre, l’autopsia sul corpo della bimba di 3 anni morta a seguito di un malore. Tuttavia, prima di capire l’esatta causa, i medici devono fare ancora degli esami istologici, che verranno eseguiti nei prossimi giorni.

Un lutto tragico ed improvviso, che ha scosso migliaia di persone. La piccola era figlia unica di una coppia e tutti ora stanno mostrando affetto e vicinanza ai suoi genitori.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, il tragico decesso di questa bambina è avvenuto lo scorso lunedì 8 novembre. Precisamente nel comune di San Martino in Strada, in provincia di Lodi.

La piccola era con i suoi genitori, quando ad un certo punto ha avuto un malore improvviso. Il padre preoccupato, ha allertato in fretta i sanitari ed ha anche provato a rianimarla, in attesa dei soccorsi.

Tuttavia, quando i soccorritori sono arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. La bambina non aveva mai mostrato alcun segno di malessere e sembrava essere in buone condizioni di salute.

L’autopsia è stata eseguita nella giornata di mercoledì, all’istituto di medicina di Pavia ed il medico legale ha scoperto che la sua morte è avvenuta a causa di un’acuta infezione polmonare.

Bimba di 3 anni morta dopo un malore: la nuova ipotesi

Viste ciò che è accaduto, i dottori stanno anche prendendo in considerazione diverse ipotesi. Tra queste anche la possibilità che fosse affetta dal virus sinciziale. La nuova infezione che sta girando tra i più piccini in questi ultimi giorni.

Tuttavia, prima di poter dare delle risposte concrete, bisognerà effettuare altri esami istologici specifici. Secondo il medico, dai risultati di questi esami, si potrà capire la causa che ha portato alla morte di questa piccolina.

Nel frattempo l’intera comunità di San Martino in Strada sta mostrando affetto e vicinanza ai suoi genitori. Questa famiglia ha subito una perdita drammatica, che ha spezzato i cuori di tutti. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.