Terribile tragedia ad Asti, in un alloggio dove un adolescente si trovava da solo a dormire. Un 13enne muore soffocato nel divano letto dove stava riposando, dopo che questo si è chiuso all’improvviso a causa di una molla difettosa che ne ha provocato la chiusura mentre lui era sopra. Purtroppo il giovane ragazzo è morto soffocato e nessuno ha potuto far niente per lui, perché era lì da solo.

Il giovane ragazzo morto ad Asti si trovava nella sua abitazione. L’adolescente, di origine senegalese, stava riposando nel pomeriggio di domenica 3 ottobre 2021. All’improvviso qualcosa si è rotto nel divano letto dove presumibilmente stava dormendo.

Il divano lo ha letteralmente schiacciato e lui non ha potuto far niente per liberarsi da quella morsa che è stata mortale. Il divano letto si è chiuso completamente sopra il suo corpo, che è stato trovato poco più tardi ormai privo di vita dal cugino. Era andato a portargli la spesa.

Secondo le ricostruzioni che gli agenti hanno fatto, il ragazzino, molto esile nel fisico, stava riposando sul divano, quando all’improvviso il divano si è chiuso completamente sopra di lui. Non ha potuto far niente per liberarsi da quella morsa.

Il ragazzo al momento era da solo in casa. Viveva in quell’appartamento di Asti insieme ai genitori, che però non si trovavano con lui al momento del terribile incidente domestico che ha causato la sua tragica e prematura morta.

13enne muore soffocato nel divano letto: i soccorritori non hanno potuto fare niente per lui

I soccorritori del 118 hanno subito accolto la chiamata di aiuto del cugino incredulo per l’accaduto. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo ormai privo di vita del giovane ragazzo.

Sul luogo dell’incidente domestico anche i Carabinieri, che hanno svolto tutti i rilievi del caso restituendo poi il corpo alla famiglia.

