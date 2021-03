14enne in terapia intensiva per Covid a Bologna: il ragazzo è risultato positivo al nuovo coronavirus. Le sue condizioni di salute sono presto peggiorate, dovendo ricorrere al ricovero in una struttura ospedaliera specializzata nel trattamento dell’infezione da Covid-19. Fonti ospedaliere si dicono preoccupate per la sua situazione.

Fonte Pixabay

Dopo il ricovero all’ospedale Sant’Orsola di Bologna di una bimba di 11 anni positiva al coronavirus, originaria del Pakistan, la struttura ospedaliera si trova oggi a dover affrontare un altro caso di minore in gravi condizioni.

Il ragazzo di 14 anni è stato ricoverato in ospedale nella serata di mercoledì 10 marzo 2021, in una delle terapie intensive dell’ospedale del capoluogo emiliano, a causa di complicazioni dovute all’infezione da Covid-19. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Dopo l’esito positivo del tampone, il ragazzo aveva ricevuto le prime cure a Modena. Un’ambulanza lo ha poi trasferito d’urgenza nella struttura ospedaliera bolognese.

Secondo quanto riportato da fonti ospedaliere, citate dal giornale La Repubblica, il ragazzo adolescente di soli 14 anni non avrebbe importanti malattie pregresse, anche se sono in corso accertamenti.

Fonte Pixabay

14enne in terapia intensiva per Covid: preoccupano le sue condizioni di salute

Destano preoccupazione le sue condizioni di salute che sarebbero state definite gravi. Sempre più minori, anche a causa delle varianti, si infettano e si ammalano.

Fonte Pixabay

Sarebbe proprio la variante inglese a causare più problemi, ma c’è bisogno di studi più approfonditi per capire la situazione.