Tragedia ad Arezzo. Ragazza 14enne muore da sola in casa. Non c’era nessuno con lei e l’adolescente si stava per collegare con la classe per la didattica a distanza. A un certo punto la ragazzina deve aver avuto un malore. Si è accasciata ed è morta. Il suo corpo ormai privo di vita giaceva in camera sua.

Questa triste vicenda ci arriva da Monterchi, in provincia di Arezzo. La mamma è una donna romena di 46 anni che aveva trovato lavoro come badante. La donna viveva a casa da sola con la figlia e non aveva altri figli.

Quella mattina la mamma era uscita per andare a lavorare, lasciando la figlia in casa per collegarsi con la classe dell’Itc di Sansepolcro. Stava per collegarsi per la prima lezione della giornata in DAD, quando si è sentita male.

A trovare il suo corpo privo di vita nella sua camera da letto un vicino di casa, allertato dalla mamma preoccupata perché la figlia non le rispondeva al telefono. Secondo le prime ipotesi potrebbe avere avuto un malore improvviso che non le ha permesso nemmeno di chiedere aiuto.

Subito sono stati allertati i soccorsi, nella speranza di salvare la giovane. Sul posto sono intervenuti prontamente i medici del 118, che però non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i Carabinieri di Arezzo e di San Sepolcro.

14enne muore da sola in casa, disposta l’autopsia

Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte della giovane ragazza che frequentava il primo anno della scuola superiore e che si trovava a casa da sola al momento del malore che sembra esserle risultato fatale.

Ad un primo esame, però, si parlerebbe di cause naturali del decesso. L’autopsia sarà eseguita presso l’ospedale della Gruccia a Montevarchi. Tutta la famiglia si stringe alla mamma della ragazza morta troppo giovane.