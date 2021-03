Sono ancora in corso le indagini per capire cosa sia accaduto a Stefania Bonaldo, la giovane mamma di 39 anni, che ha perso la vita in un grave incidente. Ora sono arrivati anche i risultati dell’autopsia. In macchina con lei c’era la figlia di 6 anni, che per fortuna ha riportato dei traumi lievi.

CREDIT: FACEBOOK

La notizia di questa drammatica perdita si è diffusa molto velocemente nella provincia di Treviso. Infatti in molti hanno cercato di aiutare la piccola rimasta sola e i suoi familiari.

Gli inquirenti che stanno indagando su questo tragico evento, hanno deciso di disporre l’esame autoptico sul corpo della donna, per capire se avesse o meno la cintura di sicurezza allacciata, nel momento in cui è avvenuto l’incidente.

Tuttavia, ora risulta difficile capire se la indossasse o meno. Dall’autopsia è emerso che Stefania ha perso la vita a causa di alcuni traumi molto gravi al tronco. I medici quando sono arrivati sul posto dove è avvenuto il dramma, hanno capito sin da subito la criticità delle sue condizioni.

Infatti l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Però, è proprio nella stessa struttura sanitaria, dopo diverse ore di agonia, che il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Per capire se Stefania indossasse la cintura di sicurezza, resta solo da fare un confronto tra il medico legale, che ha eseguito l’esame ed il perito che sta indagando sulla dinamica dei fatti.

Morte Stefania Bonaldo: il dramma

La tragedia per questa famiglia è avvenuta nella serata di domenica 28 febbraio, intorno alle 21.30. Stefania aveva trascorso una giornata con i suoi amici e stava tornando a casa.

All’improvviso, mentre stava percorrendo via Busago, si è scontrata frontalmente con una Volkswagen Polo, guidata da un ragazzo di soli 19 anni. L’impatto è stato molto violento ed infatti la giovane donna è rimasta incastrata tra le lamiere.

CREDIT: FACEBOOK

Dalle prime informazioni rese note, sembrerebbe che sia stato proprio l’altro automobilista a perdere il controllo del suo mezzo. Infatti al momento risulta essere indagato per omicidio stradale.