Per il caso della 15enne deceduta in moto a Varcaturo, frazione di Giugliano, nella provincia di Napoli, in Campania, gli inquirenti che hanno condotto le indagini hanno denunciato il fidanzatino della giovane ragazza, che era alla guida della due ruote, e l’automobilista contro cui la sua moto è andata a scontrarsi. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvare la sua vita.

Nella tarda serata di mercoledì 13 settembre, in viale dei Pini Nord a Varcaturo, una moto è andata a scontrarsi contro un’auto. A perdere la vita la ragazzina di 15 anni che era la passeggera della due ruote guidata dal fidanzato coetaneo.

Il ragazzo risulta ora indagato per il decesso della giovane, insieme all’uomo di 39 anni che era alla guida dell’auto coinvolta nel tragico sinistro, che ha sconvolto tutta la comunità di Varcaturo. Comunità che ora si stringe alla famiglia della 15enne.

I Carabinieri della stazione locale di Varcaturo hanno ricostruito quanto accaduto. Hanno scoperto che l’auto coinvolta era stata sottoposta a sequestro, quindi non poteva circolare. Così come il suo guidatore non poteva essere al volante, visto che gli avevano revocato la patente.

La moto guidata dal fidanzatino di 15 anni della giovane che ha perso la vita, inoltre, era di grossa cilindrata. Secondo il Codice della Strada bisogna avere la patente A2 che si può conseguire solo dopo la maggiore età. Quindi lui non poteva guidarla.

Nicola Pirozzi, sindaco di Giuliano, esprime il cordoglio di tutta la comunità e garantisce vicinanza alla famiglia in lutto per la perdita della 15enne.

