È stata eseguita nella giornata di ieri l’autopsia sul corpo di Baba Stiliani, la 15enne trovata in casa ormai senza vita. I risultati hanno dato un’ulteriore conferma agli inquirenti che stanno indagando su questo tragico episodio. Nel frattempo tutta la comunità si è stretta vicino al dolore della famiglia, colpita dalla tragica e prematura scomparsa della giovane.

Il dramma di queste persone si è consumato pochi giorni fa, nell’abitazione a Monterchi, un piccolo comune in provincia di Arezzo.

La ragazza come tutte le mattine, si è svegliata e dopo aver fatto colazione stava per collegarsi in DAD. Tuttavia, non è mai riuscita ad accendere il computer, per seguire la lezione.

Purtroppo è stata colpita da un malore improvviso, che non le ha lasciato scampo. La mamma di 46 anni, di origini albanesi ha provato a contattarla, ma non avendo ricevuto nessuna risposta, ha chiesto ad uno dei suoi vicini di andare a controllare.

È proprio a quel punto che è venuta fuori la triste verità. Baba Stiliani era senza vita nella sua camera da letto. I sanitari sono arrivati sul posto in pochi minuti ed hanno avviato in fretta tutte le manovre di rianimazione.

Purtroppo però, i loro disperati tentativi non hanno portato ai risultati sperati. Il cuore della 15enne non ha mai ripreso a battere e poco dopo non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Cosa è emerso dall’autopsia sul corpo di Baba Stiliani

Gli inquirenti arrivati nella casa hanno preso in considerazione tutte le ipotesi, anche se per loro quella più plausibile era di un malore improvviso.

Il medico legale ha eseguito l’autopsia nella giornata di ieri, mercoledì 17 marzo e da quest’esame i dubbi delle forze dell’ordine, sono diventati certezze. La ragazza purtroppo è morta per cause naturali. Ovviamente la relazione completa sarà consegnata tra 60 giorni.

L’intera comunità al momento si è stretta vicino al dolore di questa famiglia. Inoltre, hanno anche organizzato una raccolta fondi per poterli aiutare con le spese del funerale.