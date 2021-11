18enne annega salvando 3 bambini dall’acqua alta: tutti piangono la sua scomparsa

La comunità è in lutto per la sua perdita

Tragedia in Minnesota, negli Stati Uniti d’America, dove una 18enne annega salvando 3 bambini dall’acqua alta. La giovane, residente a Bagley, è morta annegata in un lato per poter portare in salvo altri tre bambini che non riuscivano più ad uscire dalle acque agitate. Lei, purtroppo, non si è potuta mettere in salvo.

Fonte foto da Twitter

Raina Lynn Neeland, questo il nome della ragazza, è un’eroina nella sua città. L’ufficio dello sceriffo della contea di Clearwater ha raccontato che dei testimoni hanno detto che dei bambini nuotavano vicino alla diga, con un livello dell’acqua molto alto.

Aveva piovuto molto di recente e il livello dell’acqua era impressionante. Sopra la diga, poi, le correnti erano più vorticose e tre bambini sono rimasti intrappolati. In acqua c’erano tre fratelli di Raina e cinque cugini. A rimanere intrappolati i cuginetti più piccoli di 6, 8 e 10 anni.

La zia di Raina, Victoria Wind, ha detto:

Da quello che abbiamo potuto vedere, quando sono entrati in acqua la corrente era così forte da sembrare calma in cima. I livelli dell’acqua erano più alti di quanto non fossero in precedenza e i bambini sono saltati dentro, pensando che niente fosse diverso…

Fonte foto da Twitter

18enne annega salvando 3 bambini dall’acqua: erano tutti suoi parenti

Lenny Neeland, la nonna di Raina, ha detto che Raina è immediatamente intervenuta per aiutare i bambini.

È saltata dentro e deve averli lanciati dove suo fratello poteva afferrarli e portarli a riva. Li ha fatti avvicinare abbastanza da poterli tirare fuori.

In seguito anche il fratello è entrato in acqua per tirare fuori la ragazza. Su un bambino è stata eseguita la rianimazione cardiopolmonare. Raina, però, non ha avuto la stessa fortuna, nonostante gli sforzi dei presenti e dei paramedici intervenuti. La nonna ha così commentato la sua perdita: