Grave incidente a Torre del Greco, tra i feriti c'è un bambino di un anno che è ricoverato in terapia intenvisa

C’è un bambino di appena un anno tra i feriti del grave incidente che è avvenuto nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 novembre, a Torre del Greco. I medici viste le sue condizioni disperate, hanno deciso di ricoverarlo nel reparto di terapia intensiva.

Una vicenda terribile, che sta tenendo l’intera comunità con il fiato sospeso. Al momento le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Stando alle informazioni rese note dai media locali, il dramma si è consumato nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 novembre. Precisamente su via Nazionale, all’altezza del distributore Esso, a Torre del Greco, in provincia di Napoli.

Sono tre i veicoli coinvolti: tra cui due automobili ed uno scooter. La dinamica al momento non risulta essere chiara, ma alla base dell’incidente sembra esserci una manovra azzardata da parte di uno dei 2 automobilisti.

Tuttavia, l’impatto è stato molto violento. Sul posto infatti, oltre all’intervento delle forze dell’ordine, è stato anche necessario l’intervento di diverse auto mediche ed ambulanze.

I primi a lanciare l’allarme sono stati proprio alcuni passanti, che nel vedere la scena hanno capito in fretta la gravità dell’accaduto. Di conseguenza, i soccorritori sono arrivati sul luogo del dramma in pochi minuti.

Le condizioni del bambino di un anno e degli altri feriti

Il piccolo sin da subito è apparso in gravi condizioni. I sanitari per questo lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Santobono di Napoli.

Dopo i primi controlli e gli accertamenti del caso, i medici hanno deciso di ricoverare il bimbo nel reparto di terapia intensiva. Purtroppo, dopo l’incidente stradale ha riportato dei traumi molto gravi.

Anche un’altra persona è rimasta ferita ed è ricoverata nel nosocomio locale. Gli altri per fortuna, non sembrano aver riportato delle ferite gravi. Per questo dopo un controllo di routine, sono potuti tornare a casa. Le forze dell’ordine al momento stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.