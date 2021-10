Ancora una tragedia sulle strade del Lazio. 19enne muore in un incidente ad Aprilia, in provincia di Latina. Quattro i ragazzi giovanissimi morti in poche ore. L’ultima è una giovane ragazza appena maggiorenne, Cristina Andersson, che ha perso la vita in via del Genio Civile, dopo che l’auto ha sbandato andando a schiantarsi contro una recinzione sbandando.

La ragazza di soli 19 anni è morta nella serata di domenica 3 ottobre 2021, mentre percorreva via del Genio Civile ad Aprilia, in provincia di Latina, nel Lazio. Per Cristina Andersson non c’è stato nulla da fare: a nulla sono serviti i tentativi dei soccorritori di salvarle la vita.

Secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti, la giovanissima stava guidando la sua auto. Era quasi arrivata sulla via Pontina, quando per cause ancora in corso di accertamento ha sbandato improvvisamente. L’auto è uscita di strada, la macchina si è schiantata su una recinzione e si è ribaltata sulla carreggiata.

L’impatto è stato particolarmente violento. Purtroppo per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Dopo la chiamata al numero delle Emergenze, il 112, un’ambulanza è arrivata sul posto. Ma i paramedici non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Le ferite e i traumi riportati durante lo schianto sono stati troppo pesanti e non le hanno dato schianto. Il suo corpo è stato estratto dai vigili del fuoco intervenuti insieme ai sanitari del 118.

19enne muore in un incidente ad Aprilia: ancora non chiare le dinamiche dell’incidente

Sul posto del sinistro anche i Carabinieri che hanno fatto tutti i rilievi del caso e hanno cercato di ricostruire le dinamiche dell’incidente, anche se le cause non sono ancora note.

L’incidente non ha coinvolto altri mezzi. Poche ore prima e a poca distanza sulla Pontina avevano perso la vita altri due giovanissimi ragazzi di 18 anni, promesse del calcio locale.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: