Nel terribile incidente stradale a Pontina, hanno purtroppo perso la vita due giovanissimi calciatori che militavano nelle file del Nettuno e del Falasche. Mattia Patriarca e Matteo La Perna sono morti nel terribile schianto che ha avuto luogo nella notte tra sabato 3 e domenica 4 ottobre a Roma, a Campo de Fiori, sulla Pontina, nel rientro verso Anzio. Nello scontro anche altri due giovani giocatori di calcio sono rimasti coinvolti.

Sabato sera i quattro amici con la passione per il calcio erano insieme per trascorrere fuori la serata. Due di loro non hanno più fatto rientro a casa. Si trovavano lungo la Pontina e stavano rientrando a casa ad Anzio. Erano circa le quattro del mattino quando Mattia Patriarca e Matteo La Perna sono morti.

Il primo giocava nella squadra dilettantistica del Falasche, mentre il secondo vestiva la maglia delle giovanili del Nettuno. Altri due amici, anche loro calciatori, si trovavano in auto insieme a loro e hanno riportato ferite più lievi, anche se al momento si trovano ancora ricoverati in ospedale.

Nell’incidente anche altre due auto sono rimaste coinvolte. I conducenti degli altri mezzi coinvolti nel sinistro hanno riportato delle ferite, in seguito allo schianto. La Polo con a bordo i 4 diciottenni è finita capovolta al centro strada, dopo aver sbandato e colpito il guardrail.

La Polizia Locale ha subito raggiunto, insieme alle ambulanze, il luogo dell’incidente. E ora gli agenti devono valutare le cause del terribile impatto che è costato la vita ai due giovani calciatori.

Incidente stradale sulla Pontina: il cordoglio delle squadre di calcio dei due ragazzi morti

Il Nettuno Calcio sui social ha deciso di ricordare i due giovani calciatori morti sulla Pontina:

Il Nettuno Calcio si astiene ai festeggiamenti per la vittoria della prima partita di campionato e si stringe in un unico abbraccio alle famiglie dei giovani ragazzi, Mattia Patriarca e Matteo La Perna, che questa mattina ci hanno lasciato in un brutto incidente accaduto sulla Pontina. Non si può accettare una morte in questo modo e da così giovani…preghiamo per gli altri ragazzi feriti.

