In queste ore le forze dell’ordine stanno lavorando incessantemente per il caso della 21enne colpita con diversi fendenti dal suo fidanzato. Il ragazzo ora si trova in arresto, ma dai controlli del caso, è emerso che non era la prima volta che picchiava la giovane.

Michael Patellaro ed Erika Dessi stavano insieme da diverso tempo, ma erano andati a vivere in quella casa in via Nino Bixio, a Como, da poche settimane. Una vicina, al quotidiano La Provincia di Como ha raccontato:

L’ho trovata in lacrime sulle scale. Mi ha detto che era geloso, e che pensava che la fidanzata lo tradisse. Dopo l’aggressione ho sentito arrivare la polizia a sirene spiegate. Gli ho chiesto cosa fosse successo. Lui mi ha detto soltanto: ‘Erika si è sentita male!’

La storia di questi due fidanzati, in realtà era fatta di violenza. Come ha anche raccontato la mamma della giovane agli inquirenti.

Una volta Erika aveva già fatto un ingresso in pronto soccorso. Era arrivata lì in condizioni disperate. I medici nel referto hanno scritto che aveva costole inclinate, lividi e microfratture. Lei però non ha mai accennato la presenza di un fidanzato.

L’apice è arrivato lo scorso giovedì 12 ottobre. Quando l’ennesimo litigio, si è trasformato in un tentato delitto.

Le condizioni della 21enne dopo i fendenti che le ha inferto il fidanzato

Erika e Michael quella sera hanno avuto un ennesimo litigio. Erano in camera da letto. Lui alla fine si è recato in cucina ed ha presto l’arma, poi ha colpito la ragazza diverse volte.

In un primo momento ha preso il suo bancomat e 300 euro in contati e si è recato alla stazione di Como. Poi, forse perché ci aveva ripensato è tornato indietro ed ha allertato le forze dell’ordine, dicendo che aveva fatto un guaio.

Quando gli agenti sono arrivati in casa, lo hanno trovato seduto sul pianerottolo, in evidente stato confusionale. Erika era in condizioni disperate, ma per fortuna in ospedale sta facendo dei miglioramenti. Risulta essere anche uscita dal coma.