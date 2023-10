Como, ragazza di 21 anni in fin di vita accoltellata dal fidanzato: lui prima ha cercato di fuggire e poi ha aggredito un agente

Avrebbe cercato di andare via il fidanzato della ragazza di 21 anni, colpita con diversi fendenti nell’abitazione che condividevano da sole poche settimane. Ora si trova in arresto, ma una volta in Questura ha assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti delle forze dell’ordine.

Gli agenti intervenuti nella casa, anche grazie alla Scientifica, stanno facendo tutti gli accertamenti del caso. Da una prima ricostruzione è emerso che il tentato delitto è avvenuto al culmine di una lite.

I fatti sono avvenuti nella serata di giovedì 12 ottobre. Precisamente nella casa che la coppia divideva, in via Nino Bixio, nella città di Como.

Il 25enne e la fidanzata quella sera hanno avuto una discussione, probabilmente per problemi legati alla gelosia. Quando lui al termine, ha preso l’arma dalla cucina ed ha colpito la giovane con diversi fendenti. L’ha lasciata da sola in camera da letto.

In un primo momento ha preso il suo bancomat e quello della ragazza, per poi recarsi alla stazione di Como. Tuttavia, forse dopo averci ripensato, ha deciso di tornare a casa ed allertare le forze dell’ordine.

Nella chiamata ha detto: “Ho fatto un guaio!” Gli agenti ed i sanitari, hanno trovato l’uomo che li attendeva sul pianerottolo, in evidente stato confusionale.

Le condizioni della ragazza di 21 anni colpita dal fidanzato

La giovane era in condizioni davvero disperate. Aveva tagli nella parte del torace e della gola. Quest’ultima parte è quella che l’ha portata ad essere in fin di vita. Ora si trova ricoverata all’ospedale Sant’Anna, nel reparto di terapia intensiva.

Il ragazzo accompagnato in Questura, ha assunto un atteggiamento aggressivo. Ha insultato gli agenti ed uno di loro è stato anche aggredito. Infatti dopo un trasporto in nosocomio, ha avuto una prognosi di 5 giorni.

Gli inquirenti che stanno indagando sull’episodio, stanno cercando di capire il movente dietro questo tentato delitto. La cosa certa è proprio che la giovane coppia era andata a vivere in quella nuova casa da poche settimane.