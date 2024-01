In queste ore le forze dell’ordine stanno facendo tutte le indagini per la straziante vicenda della 21enne scomparsa e ritrovata senza vita. Purtroppo dagli accertamenti stanno venendo fuori nuovi dettagli importanti, che stanno dando delle risposte alla sua famiglia.

Sono giorni di grande strazio e tristezza quelli che stanno vivendo i parenti della ragazza, che non vedendola rientrare, hanno subito chiesto l’intervento delle forze dell’ordine, per le ricerche.

Stando alle informazioni che ha reso note il quotidiano locale, Il Giorno, la 21enne era scomparsa dalla giornata di sabato 20 gennaio. Precisamente sulla cresta della Grignetta, che si trova nella città di Lecco.

Era una turista, che veniva dalla Polonia. Forse si trovava in Italia proprio in vacanza ed era uscita per fare un’escursione. Però è proprio in quei secondi che è avvenuto l’impensabile.

La ragazza in quella giornata, non ha mai fatto rientro. I familiari molto probabilmente, ha prima provato a cercarla da soli. Tuttavia, non avendo avuto un esito positivo, hanno allertato le forze dell’ordine.

Il triste epilogo però, è arrivato solo nella mattina di mercoledì 24 gennaio. Due escursionisti, sempre da ciò che riporta il quotidiano Il Giorno, hanno ritrovato uno zaino lungo il percorso, sull’orlo di un baratro.

Il ritrovamento del corpo della 21enne scomparsa

Gli uomini del Soccorso alpino e anche i Vigili del Fuoco, visto l’allarme e la denuncia presentate dai familiari della ragazza, hanno avviato sin da subito tutte le ricerche del caso. Però è solo dopo essersi alzato in volo l’elicottero, che hanno fatto la scoperta.

Sotto un canalone hanno individuato il corpo di una persona. Quando l’hanno raggiunta hanno appunto scoperto che era senza vita e che si trattava proprio della giovane scomparsa.

Gli agenti che stanno portando avanti tutte le indagini del caso, le ipotesi al momento sono due: quella di una caduta accidentale, ma anche quella di un gesto estremo. Da ciò che scrive lo stesso quotidiano, nella stanza della ragazza le forze dell’ordine, avrebbero trovato delle strane lettere.