Arrivato il triste epilogo per la 17enne scomparsa nella giornata di martedì 9 gennaio: l'hanno ritrovata morta in mare

Sono state ore di grande angoscia e disperazione quelle che hanno vissuto i familiari di una 17enne, che era scomparsa, ma che purtroppo nella mattina di sabato 13 gennaio. Ora gli agenti intervenuti stanno lavorando per capire la causa dietro la sua scomparsa e cosa ha fatto poco tempo prima.

Si chiamava Fauzia Islam ed era una ragazza di 17 anni, di origini bengalesi, ma che viveva nella città di Palermo già da diverso tempo.

Da ciò che hanno scritto i media locali, nella mattina di martedì 9 gennaio è uscita dalla sua abitazione per recarsi al liceo Ninni Cassarà. L’ultime persone ad averla vista, sono quelle che erano ferme alla fermata del bus.

Tuttavia, la ragazza non è mai arrivata all’istituto. Non si sa bene dove sia andata. L’unica cosa certa è che i suoi familiari hanno iniziato ad allarmarsi nel pomeriggio di quello stesso giorni, perché non riuscivano a rintracciarla.

Il suo telefono risultava essere spento ed avevano scoperto che non era entrata a scuola. Per questo dopo aver sporto una denuncia dalle forze dell’ordine, hanno iniziato a pubblicare diversi appelli sui social.

Solo poche ore dopo, avrebbero ritrovato i suoi vestiti ed il suo zaino sulla costiera nella zona della contrada di Vergine Maria.

Il ritrovamento del corpo della 17enne scomparsa

Purtroppo il triste epilogo è arrivato solo nella tarda mattina di sabato 13 gennaio. Un peschereccio che transitava in zona, ha segnalato alla guardia costiera la presenza di un corpo in mare.

Solo dopo quando gli agenti sono intervenuti e l’hanno portato a riva, hanno scoperto che si trattava proprio di Fauzia Islam. Per lei ovviamente non c’era ormai più nulla da fare.

Sui profili social della ragazza è emerso che sono diversi gli argomenti in cui parlava di gesti estremi. Inoltre, una sua amica ha raccontato agli agenti che il giorno prima di sparire avrebbe detto alla signora per cui lavorava che si sarebbe assentata.