25enne muore in seguito ad un intervento di chirurgia bariatrica: indagato il medico per omicidio colposo

Mercoledì 9 giugno Giada De Pace è morta durante un intervento di chirurgia bariatrica. In seguito alla morte della 25enne, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico del medico che ha svolto l’operazione. Lo scopo è quello di scoprire le cause del decesso. Nonostante ciò, il sospetto è che il medico che ha svolto l’operazione le abbia reciso l’aorta.

Giada De Pace aveva solamente 25 anni, lavorava in un negozio come commessa e studiava nella Facoltà di Lingue Straniere all’università di Tor Vergata. Appresa la notizia della sua morte, sono stati molti i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa da parte di tutti coloro che la conoscevano. Si attendono ora i risultati dell’autopsia per poi celebrare i suoi funerali.