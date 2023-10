Ieri è stato un giorno triste per Piera Maggio e Pietro Pulizzi, l’ennesimo senza la loro Denise Pipitone, che avrebbe compiuto 23 anni. Come sempre, questi due genitori coraggio hanno scelto di augurarle buon compleanno con un lungo e commovente post sui social. Perché Denise, nonostante gli anni trascorsi, nonostante le mille domande, è sempre nei loro cuori e mai smetteranno di sperare di poterla riabbracciare.

Piera Maggio continua a battersi per la verità, a far sentire la sua voce e a cercare anche la più piccola traccia della sua bambina. Più volte ha dichiarato che continuerà a cercarla fin quando qualcuno non le porterà una prova che Denise non ci sia più. Solo allora, forse, potrà rassegnarsi. Denise potrebbe essere una ragazza di 23 anni che vive in qualsiasi parte del mondo e che non sa quale sia la sua vera storia. Aveva solo 4 anni quando qualcuno, quel 1 settembre del 2004, l’ha rapita fuori la sua casa, strappandola all’amore di mamma e papà.

Tesoro, in questi lunghi anni, non c’è stato un giorno in cui il mio pensiero e la mia vita non siano state dedicate a te. Il compleanno del proprio figlio dovrebbe essere un’occasione in cui la famiglia si riunisce gioendo di quella ricorrenza ma per me, soprattutto ogni 26 di ottobre non è stato cosi. Gli anni passano e anche in fretta, a volte mi sento solo, svuotato dal mio essere. Vorrei che la mia vita non fosse andata così. Tutto quello che avevo progettato e desiderato è stato calpestato dalla crudeltà umana. Ormai il bastone del mio quotidiano vivere è la sofferenza che riesco a mascherare bene dietro ogni mio sorriso.

Queste le strazianti parole di Pietro Pulizzi, che ha voluto ringraziare mamma Piera. Se non fosse stato per lei, probabilmente avrebbe già gettato la spugna. Insieme, uniti, rimangono sospesi in una vita dolorosa, continuando a sperare di rivedere Denise Pipitone.

Le mie parole forse buttate al vento, le lancio all’interno di una bottiglia che getto nella burrasca del mio mare. Spero possa raggiungerti, ovunque tu sia, figlia adorata. Perché tu esisti! Non so dove, ma esisti e prima o poi ti troveremo. Sappi che finché avremo vita, mamma e papà e tutti coloro che ti vogliono bene, non smetteremo mai di cercarti. Noi non molliamo!

Una lettera speciale, per augurare buon compleanno alla sua dolce rondinella, perché è così che papà Pietro chiama la sua Denise. Una lettera condivisa anche da Piera Maggio che ha commosso tutte quelle persone che ogni giorno li sostengono, ormai da 19 anni, sperando insieme a loro di arrivare ad una verità. Perché lo meritano, perché la piccola Denise lo merita. Ormai è diventata la bambina dell’intera Italia.