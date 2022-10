Una perdita davvero straziante è quella che ha colpito il mondo del motociclismo negli ultimi giorni. Il pilota Victor Steeman ha perso la vita a 22 anni, a causa di un sinistro durante una gara e la madre, non è riuscita a sopportare lo strazio per quella perdita ed è deceduta appena 2 giorni dopo.

Una notizia che ha sconvolto migliaia di persone e che ovviamente, ha gettato anche di più nello sconforto la famiglia. Nessuno di loro si aspettava di vivere due perdite così improvvise a poca distanza l’una dall’altra.

Victor Steeman aveva 22 anni e lo scorso venerdì 7 ottobre, ha avuto un grave sinistro, proprio mentre era in gara in sella alla sua moto.

I presenti si sono presto resi conto della gravità delle sue condizioni. Per questo hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari, che sono arrivati sul posto in elisoccorso.

Il giovane campione olandese, è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Qui i dottori hanno scoperto che nello scontro ha riportato un grave trauma cranico e purtroppo, dopo pochi giorni di ricovero in terapia intensiva, ha esalato il suo ultimo respiro.

I genitori nonostante lo strazio per la perdita subita, hanno deciso di dare il consenso alla donazione dei organi. Questo ha permesso di salvare la vita di altre persone.

L’improvviso decesso della madre di Victor Steeman

A soli 2 giorni da questo decesso, anche la madre non ce l’ha fatta. Flora Van Limbeek di 59 anni, nella giornata di martedì 12 ottobre, ha avuto un arresto cardiaco nella sua abitazione a Lathum.

I sanitari sono arrivati sul posto in pochi minuti. Per questo hanno cercato di rianimarla a lungo, ma alla fine non hanno potuto far altro che constatare il suo triste decesso. I loro tentativi sono risultati essere inutili.

La famiglia in poche ore di distanza, si è ritrovata a far i conti con due perdite improvvise e strazianti. La donna probabilmente non è riuscita a sopportare il dolore per la scomparsa del figlio.