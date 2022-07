A 99 anni si laurea in Filosofia con il massimo dei voti: la storia di Giuseppe Paternò

La storia di Giuseppe Paternò è degna di essere letta fino alla fine in quanto fonte di un grande insegnamento. A 99 anni l’uomo è riuscito a laurearsi con il massimo dei voti in Filosofia presso l’Università di Palermo. Dopo la laurea Giuseppe sta portando avanti altri progetti. Come dichiarato dal figlio, infatti, l’uomo si sta dedicando alla stesura di un romanzo.

Classe 1923, nel 2020 Giuseppe Paternò era stato proclamato il dottore più anziano d’Italia. Dopo essersi iscritto alla triennale di Storia e Filosofia presso l’università di Palermo, Giuseppe ha deciso di proseguire gli studi con la laurea magistrale.

In questi giorni il 91enne ha concluso il suo percorso universitario nel migliore dei modi. Giuseppe Paternò, infatti, è stato proclamato dottore in filosofia con 110 su 110 e lode. Un traguardo che ha reso felice non solo l’uomo ma anche tutta la sua famiglia. Giuseppe è infatti padre di due figli e nonno di quattro nipoti.

Come già anticipato, i progetti di Giuseppe non sono terminati. Suo figlio ha infatti svelato sui social che suo padre attualmente è impegnato nella stesura di un romanzo. Queste sono state le sue parole:

Dopo la laurea triennale del luglio 2020 un traguardo che si aggiunge e completa il percorso di studi ma non di impegni che lo vede nel progetto del nuovo romanzo “Storia dei ragazzi di via Papireto, viaggio di cento anni a Palermo” dove saranno presenti le due tesi di laurea, quella del 2020 sui luoghi dell’anima e quest’ultima del 2022.

C’è da dire che Giuseppe Paternò ha sempre avuto una grande passione per lo studio a cui, però, ha dovuto rinunciare a causa del lavoro. Essendo nato in una famiglia numerosa Giuseppe è stato sempre costretto a dedicarsi interamente al lavoro. Oggi è riuscito a coronare il suo sogno più grande dando a noi un grande insegnamento: con costanza e determinazione si può sempre raggiungere un obiettivo.