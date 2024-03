Nella giornata di ieri, tutta l’isola di Ischia ha scelto di fermarsi per l’ultimo straziante addio ad Antonella Di Massa. Una folla gremita di gente ha atteso prima l’arrivo del feretro davanti la chiesa e poi ha deciso di entrare all’interno, per ascoltare le parole del parroco.

Ciò che è successo a questo donna è ancora un vero e proprio mistero. Nessuno riesce a credere alla possibilità che possa essersi tolta la vita. Questo perché dicono che non era depressa e che viveva per la sua famiglia. Però per gli inquirenti, ci sono dei punti che lo fanno pensare.

All’arrivo della bara, dietro c’era la mamma, la sorella, il marito e le sue due figlie. Nessuno dei presenti, ha scelto di battere le mani all’ingresso ed all’arrivo del feretro davanti la chiesa. Infatti la cosa che ha colpito tutti, è proprio il dolore e la compostezza di questo funerale. La famiglia ha chiesto solo preghiere e silenzio. Il parroco, nel ricordare la donna, ha detto: “Antonella è come una stessa tornata in cielo!”

Nel frattempo, non tutti sono riusciti ad entrare in chiesa, perché troppo piccola per accogliere i presenti. Molti hanno attesa all’esterno la fine del rito funebre ed in tanti si interrogavano su cosa possa esserle successo in quei giorni, in cui nessuno ha più avuto sue notizie.

Il ritrovamento del corpo di Antonella Di Massa

CREDIT: RAI

Tante delle persone presenti fuori la chiesa, non ipotizzano il decesso per gesto estremo, non riescono proprio a crederci. La famiglia nel frattempo chiede solo giustizia e verità. Dopo l’autopsia ed il funerale, i suoi cari hanno scelto di farla cremare.

Gli amici delle figlie, alla fine del funerale hanno abbracciato forte le due ragazze. Il papà Domenico invece, era vicino a loro, con lo sguardo fisso sulla bara. Forse anche lui non riesce a realizzare il motivo e perché ha subito una perdita del genere.

Antonella era scomparsa da sabato 17 febbraio. Per 10 lunghi giorni nessuno ha avuto sue notizie, fino a quando gli inviati del programma Chi l’ha Visto?, non l’hanno ritrovata senza vita sotto un albero di arance, in un terreno incolto. Vicino aveva un flacone di liquido antigelo per le auto e sulla testa un sacco nero. Hanno anche trovato intorno al collo un tubicino di plastica, ma non c’erano segni da che potessero far pensare ad uno strangolamento.