Un vero e proprio giallo è quello che è successo ad Antonella Di Massa, la 51enne scomparsa nel nulla e poi ritrovata senza vita circa 10 giorni dopo. Un nuovo importante dettaglio è quello che è emerso in queste ultime ore, su cosa avrebbero trovato nella parte del collo.

Al momento sono ben due le piste prese in considerazione dagli inquirenti da quella del gesto estremo, a quella del delitto. Tuttavia, avere delle risposte concrete su quello che le è successo, bisognerà aspettare diverso tempo, tra cui anche l’esame dell’autopsia.

Da quello che scrive il quotidiano locale, Il Mattino, gli agenti intorno al collo della 51enne avrebbero trovato un tubicino di gomma. Inoltre, sulla testa aveva anche un sacchetto nero. Però dai primi accertamenti, non hanno trovato lividi in quella zona, da far pensare ad un decesso per strangolamento. Vicino a lei, avrebbero trovato anche una bottiglia di liquido antigelo ed il sacchetto celeste che aveva in mano al momento della scomparsa.

Sul corpo hanno trovato strane ecchimosi, che potrebbero far pensare o a delle percosse o anche ad una caduta. Tutti elementi che però, dovranno solo essere stabiliti dall’autopsia. Si è anche ipotizzano che la 51enne possa aver perso la vita per avvelenamento, dopo aver bevuto quel liquido trovato vicino a lei. Però, quel tubo trovato intorno al collo, potrebbe anche essere una messinscena da parte delle persona che avrebbe provocato il suo decesso.

Il giallo della scomparsa e del ritrovamento di Antonella Di Massa

CREDIT: RAI

Antonella viveva sull’isola di Ischia con il marito e le due figlie. Nella mattina del 17 febbraio, è uscita di casa con sua madre per andare a fare la spesa. Una volta rientrata ha sistemato tutto, ma intorno alle 11 è uscita di nuovo, senza però dire dove era diretta. Il marito in quei giorni non era a casa, perché era andato a trovare alcuni familiari in Calabria.

Le figlie, non vedendola rientrare, hanno provato a contattarla più volte, ma alla fine hanno iniziato ad allarmarsi. Nel pomeriggio hanno ritrovato la sua macchina chiusa, nella zona di Succhivo, a circa 10 km dalla sua abitazione. Era chiusa ed all’interno c’era anche il suo telefono.

Antonella Massa ritrovato il corpo senza vita da i due inviati di Chi L’ha Visto

Nella giornata del 27 febbraio, che gli inviati di Chi l’ha Visto?, riescono a ritrovare il corpo della donna, era a pochi metri dal luogo in alcuni testimoni l’hanno vista l’ultima volta.