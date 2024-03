A C'è Posta per te, la storia di Caterina: la donna che aveva trattato male la moglie del padre, andata in Belgio per aiutarla dopo l'operazione

Nella serata di ieri, sabato 9 marzo, Maria De Filippi a C’è Posta per te, ha raccontato la storia di Caterina, una donna che non parlava con suo padre da 4 lunghi anni. Lei aveva insultato la sua nuova moglie, andata in Belgio per aiutarla e da quel momento avevano chiuso tutti i rapporti.

CREDIT: MEDIASET

La ragazza nel raccontare la sua storia, ha detto che dopo la perdita di sua madre, il fratello Cateno, le dice che il papà va in giro alla ricerca di una nuova compagna. Successivamente la cognata, le dice che aveva conosciuto una vedova, chiamata Emilia ed aveva una relazione con lei.

Nel 2019 Caterina scopre di avere un brutto male al seno. Per questo motivo chiede a suo padre di raggiungerla in Belgio, per starle vicino. L’uomo e compagna si recano subito da lei. Tuttavia, poco dopo l’operazione, la ragazza stava aiutando il marito a scaricare dei pacchi ed Emilia, per cercare di aiutarla, le mette la mano sulla spalla e le dice di fermarsi, l’avrebbero aiutata loro.

Tuttavia, la ragazza in quei secondi ha detto di aver rivisto sua madre e con molta rabbia le dice: “Tu non sei nessuno, non puoi dirmi cosa fare, non sei mia madre!” A quel punto la signora sentendosi rifiutata, prepara le valigie e va via insieme a quel compagno. Da quel giorno sono passati 4 anni ed anche il fratello Cateno, con la moglie Caterina, poco alla volta chiudono tutti i rapporti con lei.

Caterina riesce a riabbracciare la sua famiglia

Il papà entrato in studio, nel vedere la figlia, si mostra visibilmente commosso. Non riesce a trattenere l’emozione. Caterina riesce a parlargli e quando Maria De Filippi si avvicina, racconta ciò che aveva detto la ragazza.

Caterina decide di chiedere scusa anche ad Emilia, perché secondo lei se lo merita. Ha detto che quando è andata da loro, ha portato dei pensierini ai figli e che è apparsa sempre molto dolce nei suoi confronti.

CREDIT: MEDIASET

Alla fine, il fratello le chiede del marito e perché non era con lei, ma donna dice che era a casa con i figli, a gestire le attività ed anche con i cani. Per fortuna decidono di riaprire la busta e Caterina corre prima tra le braccia del padre, poi di Emilia, e dopo anche dal fratello Cateno e da sua moglie.