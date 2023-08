Sono giorni di grande strazio e tristezza quelli che stanno vivendo i familiari di Sofia Castelli. I genitori a due giorni dal suo ultimo addio, hanno voluto pubblicare un messaggio in cui hanno ringraziato tutti quelli che ci sono stati in questo momento per loro.

La mamma ed il padre tramite il loro legale, in una breve intervista al quotidiano locale Il Giorno, hanno voluto mandare un messaggio. Nel quale hanno scritto:

Grazie, a tutti coloro che ci hanno sostenuto ed accompagnato nel dolore per la perdita della nostra piccola Sofia. Le parole di conforto e vicinanza dei suoi amici ci stanno aiutando ad affrontare questo momento difficile. Ora abbiamo bisogno di silenzio, di stringerci ai nostri cari.

Con queste parole i due genitori hanno chiesto a tutti di rispettare lo strazio e la tristezza che stanno vivendo, per la perdita della loro figlia maggiore.

Il suo ex fidanzato Zakaria Atquaoui era trattato come un figlio da quelle persone. Infatti dopo il trasferimento dei suoi familiari all’estero, lui era andato a vivere in quella casa per circa un anno e mezzo.

Il delitto di Sofia Castelli e la confessione dell’ex fidanzato

I due giovani nelle ultime due settimane si erano lasciati e probabilmente il ragazzo non riusciva ad accettare questa decisione. Infatti il giorno prima si era recato a casa della giovane, con la scusa di portarle del cibo ed ha rubato un mazzo di chiavi.

Il 23enne non riusciva proprio ad accettare la fine della relazione. Così durante quella notte, ha atteso che rientrasse nascosto in un armadio. Ha detto che era convinto rientrasse con un altro, ma in realtà lei era con un’amica. Poi dopo aver ascoltato le loro conversazione ed aver atteso che si addormentassero, è uscito e l’ha colpita con diversi fendenti.

Nella sua confessione Zakaria Atquaoui ha detto che l’ha colpita mentre dormiva, per questo la reazione della ragazza è stata minima.

L’autopsia eseguita dal medico legale, ha trovato delle conferme dal racconto del giovane. Questo perché Sofia è deceduta a causa di ben 4 fendenti, ma non ha avuto nemmeno il tempo di difendersi.