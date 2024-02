Una notizia davvero straziante è quella che è arrivata in queste ultime ore. Purtroppo Andrea, il figlio di Laura Porta, nato solo pochi giorni fa, non ce l’ha fatta. Si è spento tra le braccia del suo papà Antonio, nonostante i tentativi dei medici di tenerlo in vita.

Una perdita straziante, che ha portato ad altro dolore nei cuori di questa famiglia, che ancora oggi non riesce proprio a capire come sia potuto accadere. La donna incinta di 8 mesi, fino a quel giorno non ha mai mostrato gravi problemi di salute e sembrava stare bene.

Il dramma è avvenuto la scorsa domenica 18 febbraio. Laura era nella sua abitazione che si trova nella provincia di Pistoia e dopo aver vomitato, ha perso i sensi mentre si trovava in bagno. Il marito sin da subito si è reso conto della gravità delle sue condizioni ed ha chiesto il tempestivo intervento dei sanitari. Questi ultimi intervenuti tempestivamente, l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale San Jacopo, di Pistoia.

Una volta qui, i medici hanno capito subito che la situazione era disperata. Per questo l’hanno sottoposta ad un cesareo d’urgenza. Il piccolo, è nato anche lui in gravi condizioni. Per questo l’hanno trasferito d’urgenza al Meyer di Firenze. Laura invece, è rimasta in questo nosocomio, ma poche ore dopo il suo ricovero, non ce l’ha fatta. I dottori non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso.

Il decesso straziante del piccolo Andrea, figlio di Laura Porta

In questi giorni, nei quali hanno celebrato anche il funerale della donna, i medici di Firenze hanno cercato di fare il possibile per salvare anche il piccolo. Tuttavia, la sua situazione è apparsa davvero molto disperata.

Fino purtroppo al triste epilogo, il piccolo Andrea non ce l’ha fatta, si è spento per sempre mentre era tra le braccia del suo papà. Quest’ultimo, nel ricordare la sua compagna scomparsa, ha voluto parlare di lei e di come ha vissuto una gravidanza abbastanza tranquilla.

Il decesso straziante dell’infermiera ha gettato grande sconforto nei cuori di tutti quelli che l’hanno conosciuta. Nella giornata di venerdì hanno celebrato anche il suo ultimo addio.