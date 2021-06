Nella puntata di Chi l’ha Visto, andata in onda ieri sera, mercoledì 24 giugno, Federica Sciarelli ha fatto vedere l’intervista del papà di Nicola Tanturli. L’uomo ha spiegato bene cosa è accaduto la notte in cui è scomparso il figlio e cosa hanno fatto lui e sua moglie subito dopo.

Il bambino è sparito dalla sua abitazione nella frazione di Campanara, nel comune di Palazzuolo sul Senio, in provincia di Firenze.

I genitori si sono resi conto che non era nel suo letto nella notte di lunedì 21 giugno. Hanno provato a cercarlo da soli, ma visto che i loro tentativi non hanno portato ai risultati sperati, alle 9 del mattino hanno deciso di chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Gli agenti, vista la tenera età del piccolo, coordinati dalla prefettura, hanno avviato in fretta tutte le ricerche. Solo 36 ore dopo, è arrivata la bella notizia che tutti stavano aspettando. Un giornalista de ‘La Vita in Diretta’, Giuseppe Di Tommaso, lo ha trovato sano e salvo sotto una scarpata.

Leonardo Tanturli papà del piccolo Nicola, in un’intervista con l’inviato del Tg3, ha deciso di spiegare bene cosa è accaduto la notte della scomparsa. Ha ammesso che lui e la moglie hanno commesso un errore molto grave.

Il bambino si è allontanato nella notte di lunedì 21 giugno. Il suo raggio di autonomia, a piedi da solo, era di pochi metri, una decina di metri massimo. Da casa poteva arrivare all’orto, o comunque nei dintorni.

Sinceramente non lo so che cosa è successo. Magari ha preso anche uno spaventato che lo ha poi portato fuori strada, perché non si orienta chiaramente. Avendo fatto quelle strade con noi, dopo alcune centinaia di metri, sarebbe tornato a casa, anche da solo.

Però magari, il buio, il vento forte di quella sera, possono averlo spinto fuori strada. Il punto in cui è stato trovato è a km da qua, in linea d’aria sono 3.