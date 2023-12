Si chiamava Abrielle Baldwin ed era giovane madre di 23 anni, che pochi giorni prima di Natale ha perso la vita, durante una lite con i due fratelli più piccoli. Durante il litigio hanno estratto l’arma da fuoco ed uno dei due l’ha colpita al braccio, il proiettile è arrivato al polmone.

La notizia ha sconvolte ed addolorato migliaia di persone, che al momento stanno cercando di mostrare affetto e vicinanza alla famiglia. Gli agenti hanno arrestato entrambi i ragazzi, per il delitto.

I fatti sono avvenuti lo scorso 23 dicembre. Durante una giornata che doveva essere di shopping e di divertimento. Tutta la famiglia era uscita per fare gli ultimi regali di Natale.

Abrielle era con il figlio di 6 anni, i genitori ed i fratelli minori di 14 e 15 anni. Tra i due ragazzi all’improvviso è nato un litigio. Discutevano per chi doveva ricevere più regali. La ragazza più grande ha cercato di mettersi in mezzo.

Gli ha detto: “Perché lo state facendo? Dovete smetterla, è Natale!” Tuttavia, è proprio a questo punto che il 14enne ha tirato fuori l’arma e l’ha puntata contro il fratello maggiore.

Quest’ultimo però, quando ha sentito la sorella dire questa frase, le ha sparato un colpo al braccio, che le è poi arrivato al polmone. Il 14enne per cercare di difendere la ragazza, ha sparato una seconda volta al ragazzo e lo ha colpito allo stomaco.

Il decesso di Abrielle Baldwin e l’arresto dei due fratelli

Sul posto sono intervenuti d’urgenza i sanitari, che hanno disposto per i due feriti il trasporto in ospedale. Per l’altro fratello invece, gli agenti hanno disposto subito l’arresto.

Il 14enne grazie ad un delicato intervento è riuscito a salvarsi. Per la 23enne però, i medici non hanno potuto fare nulla, se non constatare il suo decesso. A nulla sono serviti i tentativi di salvarla. Lo sceriffo Bob Gualtieri durante una conferenza stampa, sull’accaduto ha detto: