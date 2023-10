21enne accoltellata dal fidanzato: la ragazza ha raccontato una versione diversa dall'uomo, lei in realtà stava dormendo

In queste ore le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire tutti i minuti del tentato delitto della 21enne, per mano del suo fidanzato Michael Patellaro. Hanno ascoltato la ragazza ed è proprio da qui che è emersa un’altra verità davvero sconvolgente.

Il giovane le ha inferto circa 15 fendenti, ma con una forza tale da rompere anche l’arma che aveva trovato in cucina e che aveva usato per cercare di mettere fine alla sua vita.

L’uomo ascoltato dagli inquirenti, ha detto che in realtà tra loro c’era stata una lite, sfociata poi in un tentato delitto. Tuttavia, la stessa 21enne da ciò che riporta il quotidiano La Provincia di Como, ascoltata dagli agenti, nella giornata di ieri, lunedì 16 ottobre, ha raccontato una nuova versione.

Da ciò che è emerso erano circa le 21 di giovedì 12 ottobre. Erika Dessi si trovava nella sua camera a dormire. Il fidanzato invece, era in cucina a mangiare.

Dal suo racconto, a causa di un malessere interiore, perché credeva che lei lo tradisse, ha preso l’arma, si è recato nella stanza e l’ha colpita alle spalle. Proprio una vicina ascoltata dagli agenti, ha detto che lo ha trovato un giorno seduto sulle scale, in cui diceva che lei lo tradiva, ne era convinto.

Il tentato delitto della 21enne per mano del fidanzato

Michael ed Erika vivevano in quell’appartamento in via Nino Bixio, a Como, da poche settimane. Però dai racconti di alcune persone vicine, la relazione era davvero complicata.

La stessa madre della ragazza, ha spiegato che poco tempo fa, la donna era arrivata in ospedale in condizioni disperate. Aveva costole rotte, una microfrattura e lividi, ma lei non ha mai nominato il suo fidanzato.

Una volta uscita dal nosocomio, si è confidata con la mamma, che le ha subito consigliato di lasciarlo.

Al momento la giovane si trova ancora ricoverata in ospedale. Per fortuna ora è uscita da coma, ma le sue condizioni sono ancora molto gravi. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo grave episodio.