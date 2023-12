35 anni di reclusione per un reato che non ha commesso, Brian Beals è stato liberato da un altro giudice: "Sono pronto a ricominciare"

La storia di questo uomo si è già diffusa in tutto il mondo attraverso i social network, condivisa da tutte le testate giornalistiche. Brian Beals, 57 anni, è stato scarcerato lo scorso 12 dicembre dopo 35 anni di prigione, per un reato che non ha commesso.

Era stato condannato per il delitto di un bambino di 6 anni, 35 anni di reclusione, nonostante lui continuava a dichiararsi innocente. Il caso è stato recentemente riesaminato da un altro giudice, che alla fine lo ha dichiarato innocente ed ha disposto la scarcerazione.

Aveva 22 anni, era uno studente, quando nel 1988 venne accusato del delitto di un bambino di 6 anni. Era tornato a casa per festeggiare il ringraziamento con la sua famiglia. Durante quei giorni però, Brian si ritrovò ad avere un’accesa discussione con uno spacciatore. Tentò di placare la sua rabbia, ma quell’uomo aprì il fuoco verso di lui, mentre cercava di salire sulla sua auto. Due proiettili vaganti colpirono due persone in lontananza, estranee a quella discussione. Il piccolo Demetrius Campbell e la madre Valerie. Proprio quest’ultima accusò l’imputato, testimoniando di averlo visto con l’arma in mano. Dichiarazioni che portarono subito all’arresto, nonostante altre testimonianze di persone presenti sul luogo del delitto, che invece fornirono l’identikit di quello spacciatore.

Il commovente abbraccio di Brian Beals con la sorella e nipote

Oggi, dopo 35 anni dalla condanna, Brian è stato scarcerato da un nuovo giudice, che lo ha dichiarato innocente: “Un grave errore giudiziario”. All’uscita dalla prigione, ad attenderlo in lacrime, c’erano la sorella e la nipote: “Sono pronto a ricominciare”.

Negli anni trascorsi dietro le sbarre, si è dedicato al teatro e, ora che è uscito, ha già dato vita alla sua prima opera. Opera che racconta la storia di un ex detenuto. Si è esibito in un bar di Chicago ed è stato accolto da calorosi e numerosi applausi.