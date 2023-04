Sul caso del bambino di Torre del Greco che ha perso la vita a soli 2 anni e mezzo il 2 gennaio del 2022 è scontro tra accusa e difesa. In particolare, si cerca di capire se Adalgisa Gamba ha usato la sciarpa come arma del delitto oppure se non è questo lo strumento che ha usato per porre fine alla vita di suo figlio, inscenando poi un incidente in mare.

Il luogotenente Vittorio Della Guardia dei Ris dei carabinieri di Roma, è stato a lungo ascoltato a Napoli, in occasione del processo contro Adalgisa Gamba. La donna è accusata di aver tolto la vita al figlio di due anni e mezzo. Il piccolo è deceduto nello specchio d’acqua davanti la spiaggia di Torre del Greco, il 2 gennaio dell’anno scorso.

Il Carabiniere dei Ris, di fronte ai giudici della prima sezione della Corte di Assise (presidente Annunziata), ha descritto i risultati delle indagini condotte sulla sciarpa della donna, ritrovata in mare. Bisognava capire se quella fosse o meno l’arma del delitto.

I Ris hanno dovuto indagare sui filamenti di cellulosa trovati nelle vie aeree del piccolo Francesco dopo l’autopsia. Hanno comparato quei resti con i vestiti e una sciarpa sequestrati alla madre.

I filamenti di cellulosa trovati nelle vie aeree del bambino erano granuli di amido di cereali (riso, grano, orzo e segale) e soia. Ma i Ris hanno trovato anche frammenti di fibre di cotone. Non si esclude la possibilità che la donna abbia usato la sciarpa per soffocare il figlio.

Adalgisa Gamba, la sciarpa per la difesa non è stata usata per togliere la vita a Francesco

Salvatore del Giudice, difensore di Adalgisa Gamba insieme all’avvocato Michele Coppola, non è però d’accordo: