È finita con il più tragico degli epiloghi la vita di Adam Jendoubi, modello e attore napoletano di soli 23 anni, che alle prime ore del primo gennaio era stato soccorso mentre era privo di sensi tra le strade di Castellamare di Stabia. Nel pomeriggio di ieri il suo cuore si è fermato per sempre.

Gli ultimi sono stati giorni di ansia e preghiera per chi conosceva e amava Adam Jendoubi, il giovane modello e attore napoletano, diventato famoso grazie al suo ruolo interpretato nel film “La paranza dei bambini” e per aver recitato in alcuni dei video dei brani di Liberato, il cantautore partenopeo la cui identità è ignota.

Nato al quartiere Forcella del capoluogo campano, da genitori originari di Tunisia e Polonia, si sentiva napoletano al 100% e aveva il sogno, in parte già realizzato, di diventare un attore.

Alle prime luci dell’alba del primo gennaio è stato trovato in strada, riverso a terra e privo di sensi, a Castellamare di Stabia.

Inizialmente si era pensato che fosse stato vittima di un incidente stradale, ma gli operatori sanitari del 118 giunti sul posto avevano poi accertato un arresto cardiaco che lo aveva fatto crollare.

La lotta di Adam Jendoubi e il tragico annuncio della morte

Per 9 giorni Adam è rimasto ricoverato in coma all’ospedale San Leonardo di Castellamare, ma le sue condizioni, disperate, non sono mai migliorate.

Purtroppo, nella giornata di ieri, il fratello Habib ha pubblicato una straziante storia sul suo account Instagram annunciando la morte di Adam. Ecco le sue parole: