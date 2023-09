Adamo ha contattato la famiglia: cosa ha detto l’uomo fuggito in Grecia e le parole della moglie Raffaella

Federica Sciarelli, durante l’ultima puntata del programma televisivo Chi l’ha visto, è tornata a parlare della vicenda di Adamo Guerra, il marito e padre scomparso nel 2013, dopo aver finto un gesto estremo e ritrovato vivo in Grecia dopo 10 lunghi anni.

La conduttrice di Rai 3 ha comunicato che Adamo ha telefonato alla famiglia per chiedere scusa, ma al telefono “sembrava freddo”. L’uomo si sarebbe scusato con le figlie, per averle abbandonate, ma secondo il racconto di una di loro, lo avrebbe fatto con leggerezza, come se stesse parlando di un “compleanno dimenticato“.

Le parole della moglie di Adamo

La moglie Raffaella Borghi ha voluto chiarire alcuni aspetti della vicenda, diventati oggetto di indiscrezioni negli ultimi giorni. Non si aspettava tutta questa attenzione mediatica, eppure la storia di Adamo è finita su tutti i giornali. La donna ha confessato di averlo sempre considerato parte della famiglia e di non aver mai smesso di cercarlo, ma lei cercava un corpo. Perfino la Procura, dopo anni, aveva archiviato il caso come suicidio.

Adamo aveva fatto perdere le sue tracce, dopo aver scritto delle lettere per la moglie e i suoi genitori. Aveva parlato di un grosso debito e del bisogno di farla finita. Nonostante le ricerche, sembrava scomparso nel nulla.

Nel 2016, dopo una segnalazione, Raffaella aveva scoperto che un uomo con i documenti del marito era stato fermato in Grecia. Così aveva deciso di denunciarlo per violazione degli obblighi familiari. Voleva soltanto una conferma che fosse davvero vivo. Tuttavia la conferma non è mai arrivata. Nel 2021 ha ricevuto una risposta dal consolato italiano di Atene. In Grecia non c’era traccia di Adamo.

La verità è venuta a galla pochi giorni fa, dopo che Raffaella per mesi ha cercato di ottenere il divorzio. Il suo legale, lo scorso settembre, le ha comunicato che il marito aveva presentato una richiesta all’Aire, per diventare cittadino italiano residente in Grecia. E così, ha deciso di rivolgersi a Chi l’ha visto, che già in passato si era occupato del suo caso.

Gli inviati hanno trovato Adamo a Patrasso, l’uomo si è rifiutato di farsi riprendere e rilasciare dichiarazioni. È vivo, si è rifatto una vita in Grecia, senza mai più contattare la sua famiglia e le sue figlie, oggi diventate due donne.