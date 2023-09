Una comunità in lutto per l’improvvisa scomparsa dell’insegnante Elena Maffeis. La donna di 53 anni è stata colpita da un malore improvviso, che non le ha lasciato scampo. Lascia nel dolore il marito e tre figli.

Si trovava in Olanda con la famiglia per un viaggio, quando è accaduto l’imprevedibile. Subito sono stati allarmati i soccorsi e Elena Maffeis è stata portata con urgenza in ospedale. I medici hanno cercato di fare il possibile per salvarle la vita, ma alla fine sono stati costretti ad arrendersi e a dichiarare il decesso della 53enne.

La comunità di Rovereto è sconvolta e si è stretta al dolore della famiglia. In tanti la stanno ricordano in queste ore, anche attraverso i social, definendola una donna determinata e una madre affettuosa. Un’amica sempre sincera e disponibile, con un sorriso bellissimo che sarà difficile da dimenticare. Nessuno si aspettava la sua scomparsa, era in viaggio con la sua famiglia e avrebbe dovuto trascorrere dei bellissimi giorni da ricordare per sempre.

Gli ultimi post per l’addio a Elena Maffeis

Sono numerosi i post di addio pubblicati sul web per salutare Elena Maffeis un’ultima volta. Era una conosciuta commercialista e un’insegnante stimata ed apprezzata. Improvvisamente ha accusato un malore e si è accasciata davanti agli occhi dei suoi cari.

Madre entusiasta, donna determinata, amica sincera e ospitale, non sarà facile dimenticare il tuo sorriso, l’intelligenza, la tua caparbietà e la tua gentile generosità.

Questo è solo uno dei tanti messaggi che ricordano la meravigliosa persona che Elena si è sempre dimostrata. E questo è il bellissimo ricordo che continuerà a vivere per sempre nel cuore di chi la conosceva e le voleva bene.

I funerali verranno celebrati domani, 9 settembre, alle ore 14:30 nella chiesa della Sacra Famiglia in via Milite Ignoto a Rovereto, in provincia di Trento.

L’insegnante lascia il marito Enrico, i figli Filippo, Aurora e Alessandro, il fratello Michele, i genitori Cincia e Luisa e i parenti tutti.