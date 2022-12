Una giornata tristissima quella di ieri per gli appassionati di Rally. Durante la seconda giornata della prima edizione del Rally del Veneto, un’auto in gara è uscita fuori strada e una donna, Barbara Incerti, 53enne di Reggio Emilia, ha perso tragicamente la vita. Era a bordo di una Peugeot 205 ed era la navigatrice dell’esperto pilota e compagno Nicola Cassinadri.

Un sabato di passione e di sport, che aveva entusiasmato tutti per la prima edizione del Rally del Veneto, che purtroppo si è trasformata in tragedia.

Ieri si stava svolgendo la seconda giornata della gara e la competizione era riservata alle auto storiche.

Una di queste, una Peugeot 205, è uscita fuori strada ed è precipitata in una scarpata. A bordo viaggiavano Barbara Incerti e Nicola Cassindri, rispettivamente navigatrice e pilota di 53 e 50 anni, entrambi di Reggio Emilia e uniti, oltre che dalla passione per le corse, anche nella vita. Era infatti compagni di vita.

L’incidente si è verificato a Badia Calavena e immediatamente sono arrivati i soccorritori del 118 a bordo delle ambulanze. Se per l’uomo, gravemente ferito, si è reso necessario un tempestivo trasferimento all’ospedale di Borgo Trento a Verona, per la donna purtroppo non c’è stato nulla da fare. Era deceduta sul colpo.

Chi era Barbara Incerti

La gara è stata subito sospesa e in poco tempo la notizia è arrivata nel paese della provincia di Reggio Emilia in cui Barbara Incerti viveva da sempre e lavorava.

Oltre alle corse, Barbara era impegnata con grande entusiasmo in tante diverse attività.

Gestiva infatti un forno, inaugurato dai genitori oltre 30 anni fa e frequentato da tanti suoi concittadini. Era inoltre volontaria presso la Croce Rossa Italiana, nella sezione di Casina.

Tutti la ricordano per la meravigliosa persona che era e per la solarità che sempre l’aveva contraddistinta. Come l’amico Andrea, che su Facebook scrive: