Un grave lutto ha colpito la città di Palermo, ma soprattutto il mondo del basket. Purtroppo Elisa Trevisano, di 34 anni, ha perso la sua battaglia più difficile, lasciando per sempre i suoi familiari, il marito Marco ed un bimbo piccolo. Era innamorata di questo sport sin da quando era una bambina. Aveva seguito le orme di suo padre.

CREDIT: FACEBOOK

Da quando si è diffusa la drammatica notizia, in molti hanno voluto pubblicare un messaggio per salutarla un’ultima volta e per far capire a tutti il suo amore per il basket.

Anche il padre di Elisa praticava questo sport ed è stato proprio lui ad insegnarle come giocare e come farsi valere in campo.

Ha vestito la maglia del Verga, la principale squadra di pallacanestro femminile di Palermo. Tutti i tifosi erano innamorati di lei, proprio per la sua tenacia ed il suo coraggio. Nonostante abbia perso molte partite, è sempre rimasta a testa alta ed ha fatto il possibile per non mollare.

Subito dopo ha deciso di giocare all’Otium, un’altra squadra della città ed alla fine ha deciso di ritirarsi. Il suo desiderio era proprio quello di poter insegnare il suo sport ad altri bambini. Dal 2015, ha anche deciso di unirsi al campus estivo TC2, che ha deciso di ricordarla con un commovente messaggio:

Maestra di basket, che sin dall’ingresso nel nostro staff, è stata amata e stimata da chiunque. Ragazza solare, una forza della natura, un vulcano di idee, una combattente fuori e dentro il campo.

Il commovente messaggio del marito di Elisa Trevisano sui social

Purtroppo Elisa era affetta da una malattia molto grave, che alla fine non le ha lasciato scampo. Il marito Marco, anche lui giocatore di pallacanestro, poco dopo il suo tragico decesso, ha voluto pubblicare qualcosa sul web, in ricordo della moglie. Ha scritto:

Nello sport e nella vita ci hanno sempre insegnato che non si molla, che bisogna lottare con tutte le forze. Tu questo l’hai sempre fatto! Hai sempre lottato per ciò che volevi e ci sei riuscita. Oggi ti dico che sono fiero ed onorato di esseri stato accanto. Sei stata sconfitta ma non ha mollato fino all’ultimo respiro, senza mai lamentarti.

CREDIT. FACEBOOK