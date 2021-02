Lutto nel ciclismo: è morto Giuseppe Milone, giovane promessa del team Nibali: aveva 17 anni

Lutto nel mondo del ciclismo e dello sport in generale. Giuseppe Milone, 17enne di Messina e giovane promessa del ciclismo italiano, è morto. Mentre si stava allenando in una strada dove erano stati segnalati i lavori in corso, il giovane Giuseppe è stato travolto da un mezzo pesante.

Il mondo del ciclismo è in lutto e piange la prematura scomparsa di Giuseppe Milone, giovane 17enne che ha perso la vita a Gualtieri Sicaminò, nel Messinese. Stando a quanto riportato, Giuseppe si stava allenando in una strada dove erano stati dichiarati i lavori in corso. È stato fatale lo scontro con un mezzo pesante.

Giuseppe Milone era originario di Barcellona Pozzo di Gotto e faceva parte del Team Nibali, la squadra che il vincitore del tour ha fondato nel 2015 per sostenere il ciclismo giovanile. Inoltre, Giuseppe aveva vinto lo scorso 8 luglio il titolo di re dell’Etna, dopo aver percorso in bici tutti e sei i versanti del vulcano.

Ancora non sono molto chiare le dinamiche dell’incidente. Tuttavia, comunque, stando alle prime ricostruzioni il ragazzo è stato investito da un mezzo pesante mentre si allenava in una strada dove erano stati segnalati i lavori in corso.

Il lutto del Team Nibali per la morte di Giuseppe Milone

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri e i vigili del fuoco per chiarire e ricostruire nel dettaglio le dinamiche dell’incidente. Sono stati moltissimi i messaggi in ricordo di Giuseppe Milone. Tra questi, quello del Team Nibali che ricordano il giovane 17enne con queste parole: