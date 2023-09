Tutti lo ricordano come Albus Silente in Harry Potter. Il mondo del cinema è in lutto per la scomparsa di Michael Gambon: l'attore aveva 82 anni

Il mondo del cinema è in lutto. Si è spento all’età di 82 anni Michael Gambon, attore diventato popolare per il grande pubblico grazie alla sua interpretazione del preside della scuola di magia di Hogwarts, Albus Silente, dal terzo film in poi di Harry Potter (andando a sostituire l’interprete precedente, venuto a mancare). L’annuncio del suo decesso è stato fatto dalla famiglia, accanto a lui fino all’ultimo respiro.

Michael Gambon era un attore britannico, popolare in seguito alla sua interpretazione del ruolo di Albus Silente, a partire dal terzo film della saga di Harry Potter. La moglie Anne e il figlio Fergus, tramite una nota diffusa dalla portavoce Clair Dobbs, ha dato il triste annuncio:

Siamo devastati nell’annunciare la perdita di Sir Michael Gambon. Marito e padre amato, Michael è morto pacificamente in ospedale accanto alla sua moglie Anne e al figlio Fergus, al termine di una battaglia contro la polmonite. Michael aveva 82 anni. Chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento doloroso e vi ringraziamo per i vostri messaggi di amore e sostegno.

Michael Gambon aveva alle spalle una carriera davvero impressionante, tra teatro e cinema. Aveva lavorato per molto tempo al Teatro Nazionale di Laurence Oliver, prima di approdare sul grande schermo.

Lui era stato protagonista di opere di Pinter, Beckett e Ayckbourn. Quest’ultimo lo aveva voluto in Uno sguardo dal ponte di Arthur Miller, con il ruolo di Eddie Carbone, per il quale aveva anche vinto un Oliver Award.

Michael Gambon era un grande attore, prima di teatro e poi di cinema

Il debutto sul grande schermo porta la data del 1965, in Otello di Stuart Burge. Il successo arriva a fine anni Ottanta, con il film Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante di Peter Greenaway.

Lo abbiamo visto anche ne Il Mistero di Sleepy Hollow di Tim Burton (1999), Insider – Dietro la verità di Michael Mann (1999) e Gosford Park di Robert Altmann (2001). Nel 2004 è stato chiamato a sostituire Richard Harris, deceduto nel 2002, come Albus Silente, nel terzo film della saga di Harry Potter, Il prigioniero di Azkaban (2004), diretto da Alfonso Cuarón. Ha mantenuto questo ruolo fino all’ultimo film.