Era caduto in un torrente in montagna e lei e l'amica sono morte

La città di Pescate, in provincia di Lecco, dà il suo addio a Rosa Corallo, che tutti chiamavano semplicemente Rosy. La donna ha perso la vita nel tentativo di salvare un cane, che era caduto in acqua in un torrente. Con lei ha perso la vita anche l’amica di sempre, compagna di tante passeggiate in montagna. La comunità ha già avviato una raccolta fondi per il figlio rimasto solo.

Rosy era una parrucchiera di 59 anni, che viveva a Pescate, in provincia di Lecco. La scorsa settimana ha perso la vita insieme all’amica Veronica, mentre si trovavano a fare una passeggiata in Valmalenco.

Le due donne hanno cercato di salvare un cane caduto in un torrente, il torrente del ghiacciaio Fellaria. Purtroppo la corrente le ha trascinate via: le due amiche hanno perso la vita insieme nell’estremo tentativo di salvare una creatura in difficoltà.

La comunità di Pescate ha partecipato numerosa al funerale di Rosy, come gli alpinisti del Cai di Calolziocorte, a cui la donna era iscritta: era una grande amante della montagna. Molti hanno ascoltato le parole dell’omelia dal sagrato:

Un esempio di vita, ha sempre pensato prima agli altri perché conosceva la sofferenza.

La donna si è buttata in acqua pur di tentare di salvare la vita a quel povero cagnolino in difficoltà. Il suo ultimo gesto di altruismo, amore e solidarietà, prima di perdere la vita.

Avviata una raccolta fondi per aiutare il figlio di Rosa Corallo rimasto solo

Amici, famigliari, conoscenti, concittadini hanno partecipato alla raccolta fondi per il figlio di Rosy, Fabio, rimasto da solo. Sono già stati donati 4mila euro, come ricorda l’amico Fabio Tentori:

Rosy rimarrà sempre nei cuori di chi l’ha conosciuta, per la sua immensa bontà che la contraddistinguevano. Questa raccolta è destinata al figlio Fabio.

Nella giornata di mercoledì 30 agosto a Lecco si terranno anche i funerali dell’amica Veronica, che ha perso con lei la vita in quel tragico giorno.