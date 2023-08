Purtroppo non ce l’hanno fatta Veronica Malini e Rosa Corallo, le due donne che hanno fatto di tutto per poter salvare il cane che era caduto nel torrente mentre si trovavano in montagna, in provincia di Sondrio. Le famiglie delle due donne, gli amici, i conoscenti, i colleghi sono nel lutto più profondo per la prematura scomparsa di Veronica e Rosa.

La Procura di Sondrio ha restituito alle rispettive famiglie le salme delle due amiche che vivevano nella provincia di Lecco e che hanno perso la vita insieme mercoledì scorso nel torrente della Valmalenco. Cercavano di salvare la cagnolina Brunilde.

Il magistrato Stefano Latorre ha aperto una fascicolo di inchiesta sul caso, ma non ha deciso di procedere con le autopsia. Si è trattato di un incidente, come si legge anche nel rapporto degli esperti militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sondrio.

La Procura ha disposto solo una semplice ricognizione cadaverica, perché le dinamiche di quanto accaduto era chiaro ed evidente. Le due amiche, che amavano camminare e gli animali, hanno perso la vita nel torrente di Lanzada.

Volevano salvare Brunilde, la cagnolina di razza Breton di Veronica. Prima la padrona è scesa nel torrente per aiutare il cane a bere. Vedendola in difficoltà è caduta e Rosa ha provato ad aiutarla. Anche lei è stata però inghiottita dalle acque impietose del torrente.

Veronica Malini e Rosa Corallo: i corpi delle due donne restituiti alla famiglia per celebrare i funerali

La Procura ha già disposto la restituzione dei corpi delle due donne alle rispettive famiglie. Veronica Malini aveva 54 anni e viveva a Lombardone, in provincia di Lecco. Rosa Corallo, invece, aveva 60 anni e viveva a Pescate, sempre in provincia di Lecco.

Ora i famigliari potranno organizzare l’ultimo addio per le due amiche che erano letteralmente inseparabili. E lo sono state fino all’ultimo.