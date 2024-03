Si è diffusa in tutto il mondo nelle scorse ore la notizia della morte di Akira Toriyama. La sua fama, assolutamente internazionale, è dovuta alla creazione di alcuni tra i manga (fumetti giapponesi ndr) più amati di sempre, come Dr. Slump e Arale e, soprattutto, Dragon Ball. Lo sviluppatore avrebbe compiuto 69 anni il prossimo 5 aprile, ma si è spento lo scorso primo marzo a causa di un ematoma subdorale.

Ad annunciare in queste ore il tragico decesso di Akira Toriyama, avvenuto invece lo scorso primo marzo, è stata la Shueisha, la casa editrice per cui ha lavorato per anni e che ha distribuito i suoi progetti in tutto il mondo. L’editore ‘con profondo rammarico‘ ha annunciato la sua scomparsa e aggiunto:

Sappiamo che aveva ancora diverse opere in fase di produzione con il solito grande entusiasmo.

Il fumettista era nato il 5 aprile del 1955 a Nagoya, nella prefettura di Aichi, nel Giappone centrale, e già alle elementari si appassionò al disegno, grazie al film di animazione della Disney “La carica dei 101“. Una riproduzione di quel cartone animato, presentata ad una gara di arte del posto, lo portò al primo premio ottenuto nella sua lunga carriera.

Successivamente si iscrisse ad una della scuole di disegno industriale più prestigiose di Tokyo e, dopo il diploma, iniziò a lavorare come progettista di poster in un’industria. Il suo estro e la fantasia furono però limitati dalle regole rigide della progettazione industriale e così, pochi anni più tardi, spostò le sue attenzioni ai manga (fumetti giapponesi ndr).

Nel 1978 guadagnò la popolarità grazie alla sua creazione Dr. Slump e Arale, grazie al quale nel 1980 vinse il Premio Shōgakukan, uno dei più prestigiosi del Paese, per il miglior manga shōnen, una categoria di manga indirizzati principalmente a un pubblico maschile.

Nel 1984 nasce invece la sua opera massima, quella che lo ha reso letteralmente leggenda nel genere, Dragon Ball. L’artista ha dato vita a tutti i capitoli della saga, che ha venduto in tutto il mondo oltre 260 milioni di copie. Dal manga sono poi state generate negli anni a seguire e fino a oggi una serie infinita di Anime (cartoni animati giapponesi ndr), colonne sonore, videogiochi e altri contenuti di merchandising. Una gravissima perdita per tutto il settore.