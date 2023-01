Un grandissimo artista, personaggio di rilevanza mondiale e capace di influenzare tantissimi musicisti e band, si è spento per sempre nei giorni scorsi all’età di 70 anni. Il suo nome era Yukihiro Takahashi ed era noto per aver fondato la Yellow Magic Orchestra insieme alle altre due leggende Ryuichi Sakamoto e Haruomi Hosono.

Un lutto molto pesante per il mondo della musica mondiale, in particolare per coloro che amano la musica elettronica.

Si è infatti spento per sempre, all’età di 70 anni, il grande Yukihiro Takahashi.

Il suo nome era molto noto in Giappone, suo paese di origine, ma anche in tutto il resto del mondo. Nel 1972 fondò insieme a Ryuichi Sakamoto e Haruomi Hosono la Yellow Magic Orchestra, che sarebbe stata poi destinata a fare la storia della musica elettronica mondiale.

I tre musicisti e compositori riscrissero il modo di utilizzare sintetizzatori, campionature e di tutte quelle tecnologie che in futuro avrebbero preso il sopravvento su quel particolare genere.

Stando a quanto riportato dai media giapponesi e dalle fonti vicine al musicista, le cause del decesso sarebbero da attribuire ad un tumore al cervello che lo ha colpito tempo fa e che alla fine lo ha sconfitto.

Yukihiro Takahashi, ma non solo

La band si sciolse diverse volte, ma ogni volta i tre si riunirono per eventi nuovi album che sempre hanno riscosso grande successo.

La loro musica e il loro modo di farla è stata di ispirazione per alcuni tra i più grandi artisti di questo genere. Giusto per menzionarne alcuni, Depeche Mode, Duran Duran, ma anche Eric Clapton e Mariah Carrey.

Takahashi purtroppo non è l’unico dei membri della Yellow Magic Orchestra che ha avuto problemi oncologici.

Anche l’amico e collega Ryuichi Sakamoto ha avuto a che fare diverse volte con il cancro, l’ultima delle quali proprio in questi mesi. Nel 2014 gli fu diagnosticato un tumore alla gola, per il quale venne operato.

Alla fine del 2021, invece, ha scoperto di avere un altro tumore, questa volta al retto e al quarto stadio.

Data la sua riservatezza, non è noto quali siano le sue condizioni attuali, ma da tempo ha ormai interrotto le esibizioni pubbliche.