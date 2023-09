L’addio straziante ad Alessandro Sanna e Najibe Zaher, due dei quattro ragazzi che hanno perso la vita sulla strada a Cagliari, mentre tornava a casa dopo una serata trascorsa insieme per divertirsi. Rito musulmano per lei e in contemporanea un funerale cattolico per lui. Quattro famiglie, quattro comunità in lutto per la scomparsa di questi giovani ragazzi.

Famigliari e amici si sono stretti per dire addio ai due ragazzi che hanno perso la vita in un incidente stradale che ha avuto luogo all’alba di domenica a Cagliari. Erano usciti per divertirsi insieme, ma non hanno mai fatto ritorno a casa.

Giuseppina, la mamma di Alessandro, era distrutta dal dolore, mentre gli amici della Frassinetti Elmas le davano conforto.

Amore mio, come farò ad abituarmi a voltarmi e non trovarti più. Il tuo abbraccio, il tuo caldo abbraccio che mi scaldava il cuore. Buon viaggio, figlio mio.

Mentre la famiglia e gli amici di Alessandro gli davano l’ultimo saluto, ecco che in contemporanea si svolgeva anche l’ultimo addio a Najibe Zaher, figlia del consigliere comunale di Selargius Omar.

Il padre era completamente distrutto mentre metteva della terra sulla bara della figlia, durante il rito musulmano che hanno celebrato alla presenza di moltissime persone. Non riusciva nemmeno a reggersi in piedi mentre diceva addio per sempre alla sua amata figlia.

Alessandro Sanna e Najibe Zaher, due dei quattro ragazzi che hanno perso la vita in strada a Cagliari

Oltre a Alessandro Sanna e Najibe Zaher, in quella tragica mattina di domenica hanno perso la vita anche Giorgia Banchero e Simone Picci.

Fonte video da YouTube di Redazione Casteddu Online

I funerali di Giorgia si terranno nella giornata di mercoledì 13 settembre 2023 alle ore 16 a Sant’Elia. Mentre famigliari e amici di Simone lo saluteranno per sempre lo stesso giorno, alla stessa ora, nel cimitero di San Michele.