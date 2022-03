Addio a Maggie Fox, morta all'improvviso a seguito di un incidente. Non sono stati ancora diffusi dettagli precisi su quanto accaduto

L’attrice Maggie Fox è morta a causa di un incidente. Ancora non sono stati diffusi dettagli precisi su come sia accaduto o su che tipo di incidente si tratti. A diffondere la notizia è stata l’amica e collega Sue Ryding.

Attraverso un post sui social, l’attrice ha espresso il suo dolore dopo quanto appreso ed ha mostrato vicinanza alla sua famiglia. Ha voluto renderle omaggio sulla pagina social della loro compagnia teatrale.

È con grande tristezza che devo annunciare la morte di Maggie Fox, la mia compagna comica da 40 anni e co-direttore artistico. Maggie è morta ieri con la sua famiglia intorno a lei… Di conseguenza il tour primaverile di Chateau Ghoul è stato cancellato. Ho conosciuto Maggie quando eravamo studenti di recitazione all’Università di Bristol negli anni ’70. Come potete immaginare ho il cuore spezzato. Siamo ancora tutti in uno stato di choc perché è stato molto improvviso a seguito di un incidente. Avevamo pianificato una nuova versione digitale di Chateau Ghoul che avevamo già filmato e che sarà condivisa con voi nel corso dell’anno in memoria di Maggie.

Chi era Maggie Fox

Maggie Fox era molto conosciuta nel mondo televisivo, grazie alle sue interpretazioni nella soap opera televisiva Coronation Street e nella commedia drammatica Shameless.

La sua carriera è iniziata nel 1997, dopo che è stata scelta per interpretare una donna in compagnia del suo cane in un episodio di Reckless.

Tra il 1990 e il 2010, è apparsa nella soap opera Coronation Street, nei panni di quattro personaggi diversi.

Il vero e proprio successo è arrivato nel 2001, grazie al ruolo di Ruth Audsley.

Nel 2006 ha recitato anche nella serie Shameless, durante il matrimonio di Frank e Sheila.

Il 21 marzo del 2020, Maggie Fox è morta a causa di un “incidente”. I dettagli non sono ancora stati rivelati, ma ha potuto contare sull’affetto della sua famiglia fino alla fine.