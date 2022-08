Per Adele Milloz, 26 anni, è risultato fatale un incidente durante la scalata del versante francese del Monte Bianco

Una tragedia gravissima è avvenuta sul versante francese del Monte Bianco venerdì 12 agosto. Adele Milloz, ex campionessa di sci alpino, è morta mentre faceva una scalata. Stava studiando per diventare guida alpina e lunedì avrebbe concluso il corso. Aveva solo 26 anni e, insieme a lei, è morta anche un’altra donna di 30 anni.

È il secondo dramma che colpisce giovani atlete professioniste, avvenuto ad un giorno di distanza dall’altro.

Giovedì 11 agosto, nel Botsheitunellen, appena a sud di Jørpeland, nel comune di Strand nel Rogaland, in Norvegia, è morta Hana Mazi Jamnik.

La giovanissima promessa dello sci di fondo aveva solo 19 anni e si trovava in Norvegia per svolgere delle sessioni di allenamento in vista dei campionati mondiali che si terranno, nel 2023, nella sua nazione, la Slovenia.

Mentre attraversava un tunnel, un camion l’ha investita in pieno ad alta velocità, decretandone un decesso praticamente istantaneo.

Il giorno successivo, venerdì 12 agosto, a perdere tragicamente la vita è toccato invece ad Adele Milloz, ex campionessa di sci alpino.

La 26enne aveva terminato la sua carriera agonistica e aveva deciso di formarsi per diventare una guida alpina.

L’incidente di Adele Milloz

L’incidente sarebbe capitato nel tardo pomeriggio di venerdì, sul versante francese del Monte Bianco, mentre la Milloz stava effettuando una scalata.

Era iscritta ad un corso per diventare guida alpina professionista presso la scuola nazionale di sci e alpinismo di Chamonix e lunedì avrebbe concluso le lezioni e acquisito il brevetto.

A notare il corpo della 26enne e dell’altra donna di 30 anni che era con lei, sarebbero stati degli alpinisti che procedevano verso la cime della montagna.

A portare a valle sia i due corpi, che gli alpinisti che li hanno trovati, un elicottero delle autorità.

Ora si indagherà per rivelare le cause che hanno portato alla caduta delle due scalatrici e sulla loro conseguente morte. Dopo i primi rilievi, non sembrerebbero esserci state frane nelle ore precedenti al ritrovamento dei corpi.

Una carriera straordinaria nello sci, quella di Adele, che nel 2017 si era laureata campionessa del mondo di sci alpinismo, sprint e individuale, nel 2018 è stata campionessa europea nello sprint ed è arrivata quinta nella famosa competizione sulla Pierra Menta.