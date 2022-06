L’ennesimo incidente stradale, in cui ha perso la vita un giovanissimo, si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 8 giugno, nei pressi di Mantova. La vittima si chiamava Adrian Andrei Costin e aveva solo 19 anni. Era a bordo della sua auto, quando la stessa è stata travolta da un tir. Per lui non c’è stato nulla da fare, mentre la sua fidanzata 17enne che era con lui è ricoverata in gravissime condizioni.

Non placa la sua corsa la tragica scia di sangue dovuta a drammatici incidenti stradali avvenuti sul territorio italiano.

Domenica mattina, tutta la zona del vercellese era svegliata con la notizia di un bruttissimo incidente stradale in cui hanno perso purtroppo la vita tre ragazzi giovanissimi.

Per loro è risultato fatale lo scontro frontale tra l’auto su cui viaggiavano, che era guidata da un loro amico attualmente ricoverato in gravi condizioni, e una bmw proveniente in senso opposto, guidata da un 29enne ecuadoriano che, successivamente, è risultato positivo alla cocaina. Quest’ultimo è ora indagato per omicidio stradale.

Nelle prime ore del pomeriggio di ieri, mercoledì 8 giugno, un altro devastante incidente si è verificato nella zona di Mantova, più precisamente sulla provinciale Marengo – Pozzolo, al confine con il comune di Marmirolo.

Per Adrian Andrei Costin non c’è stato nulla da fare

Per accertare l’esatta dinamica dell’incidente stanno indagando le forze di polizia del posto, ma stando alle prime indiscrezioni, pare che l’auto guidata dal ragazzo stesse uscendo da una strada laterale e non abbia rispettato uno stop.

Proprio in quel momento stava sopraggiungendo un tir, guidato da un 52enne, che non ha potuto far nulla per evitare lo scontro.

L’automobile è stata ridotta in un ammasso di lamiere e i soccorritori del 118, giunti prontamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Adrian Andrei Costin. Una morte giunta sul colpo, per i gravissimi traumi riportati nell’impatto.

In auto con il 19enne si trovava anche la sua fidanzata, una minorenne di 17 anni. I medici l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale di Brescia, dove attualmente è ricoverata e sta lottando per sopravvivere.

Illeso il conducente del camion, che però è ancora sotto shock per quanto accaduto.