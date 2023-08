A 10 giorni dal terribile incidente in mare ad Amalfi che è costato la vita alla 44enne americana Adrienne Vaughan, ha parlato per la prima volta suo marito, miracolosamente sopravvissuto insieme ai due figli. Mike White, questo il suo nome, chiede privacy e rispetto in questo momento delicato e pretende che la giustizia italiana chiarisca la vicenda fino in fondo.

Era il pomeriggio dello scorso giovedì 3 agosto e una famiglia americana, un uomo, una donna e i loro due figli si stavano godendo un’uscita in barca nella meravigliosa costiera amalfitana.

Poco prima delle 18:00 il veliero turistico che la famiglia aveva affittato si è scontrato con un natante privato e le conseguenze dell’impatto sono state devastanti.

Adrienne Vaughan è stata sbalzata fuori bordo ed è finita sulle eliche del motore.

Soccorsa immediatamente in mare, è stata trasportata a terra da alcune imbarcazioni private in supporto alla Guardia Costiera di Amalfi e lì, ad attenderla, c’era già un elisoccorso che l’ha trasferita con estrema urgenza all’ospedale di Salerno.

Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per la 44enne non c’è stato nulla da fare ed è stato dichiarato il suo decesso poco dopo.

Suo marito Mike è rimasto ferito ad una spalla, mentre i due figli della coppia ne sono usciti miracolosamente illesi.

Il dolore del marito di Adrienne Vaughan

La Procura di Salerno ha da subito aperto un fascicolo di indagine per i reati di omicidio e naufragio colposi.

I medici legali e i periti nominati in questi giorni stanno effettuando l’autopsia e tutti i test necessari per chiarire il più possibile la vicenda. L’obiettivo è quello di capire perfettamente cosa sia successo ed individuare, qualora ci fossero, le responsabilità e a chi appartengano.

In questo momento molto difficile, Mike White, marito della vittima, chiede che vengano rispettati il dolore e la privacy suoi e dei suoi figli. L’uomo pretende, inoltre, che la giustizia faccia il suo corso e che le autorità italiane indaghino per chiarire del tutto la vicenda. Fanpage.it ha riportato la sua dichiarazione: